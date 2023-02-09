В Саратовской области выпуск туристических трейлеров увеличили вдвое

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Дома на колесах производит саратовская организация «Смарткемпер», основанная в 2020 году. В 2022 году компания выпустила 160 трейлеров, увеличив производство в два раза по сравнению с предыдущим годом. Сейчас организация с производственной базой 1500 кв. метров выпускает порядка 40 туристических трейлеров в месяц, на производстве работает 60 специалистов разного профиля. Продукция реализуется по всей России, а также в Беларуси и Казахстане.