9 Февраля 2023 ЧЕТВЕРГ
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13:00 | 09 февраля
Саратовских школьников приглашают принять участие в акции «Широкая масленица»
12:02 | 09 февраля
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11:01 | 09 февраля
Для жителей области организованы «горячие линии» «ЭнергосбыТ Плюс».
10:00 | 09 февраля
«Кубок Поволжья» по хоккею впервые пройдет в Саратове
09:00 | 09 февраля
В Саратовской области выпуск туристических трейлеров увеличили вдвое
18:39 | 08 февраля
В Саратовской области появится Единая ипотека со сниженной ставкой
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17:00 | 08 февраля
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В Саратовской области выпуск туристических трейлеров увеличили вдвое

Новости
Производство линейки трейлеров для путешествий в Саратовской области в 2022 году увеличилось вдвое и составило 160.
В Саратовской области выпуск туристических трейлеров увеличили вдвое

Дома на колесах производит саратовская организация «Смарткемпер», основанная в 2020 году. В 2022 году компания выпустила 160 трейлеров, увеличив производство в два раза по сравнению с предыдущим годом. Сейчас организация с производственной базой 1500 кв. метров выпускает порядка 40 туристических трейлеров в месяц, на производстве работает 60 специалистов разного профиля. Продукция реализуется по всей России, а также в Беларуси и Казахстане.