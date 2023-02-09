В Саратовской области появится Единая ипотека со сниженной ставкой

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ДОМ.РФ готовится к запуску в 2023 году Единой ипотечной программы в шести регионах Приволжского федерального округа (ПФО), среди которых Республики Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Самарская, Саратовская, Оренбургская области, а также ведет работу по запуску совместной ипотечной программы с Нижегородской областью. Об этом на конференции «Развитие жилищного строительства в ПФО» сообщил заместитель директора подразделения ДОМ.РФ «Государственные программы в жилищной сфере» Сергей Овсянкин.Единая ипотека объединит федеральные программы, такие как «Льготная», «Семейная» и «IT-ипотека», оператором которых является ДОМ.РФ, с дополнительной субсидией со стороны регионов. Ожидается, что из региональных бюджетов на эти цели будет выделено до 450 млн рублей.«Одна из главных задач ДОМ.РФ – повышение уровня жизни людей, в том числе с помощью механизмов, которые делают доступнее приобретение жилья для россиян. Благодаря единой ипотечной программе жители ряда регионов Поволжья смогут получить ипотеку по сниженной до 3 п.п. ставке. Это существенная экономия на ежемесячных платежах и общей переплате по кредиту. Ожидаем, что география программы существенно расширится в 2023 году на территории всей страны», - отметил Сергей Овсянкин.Планируется, что в пяти регионах ПФО (Татарстан, Башкирия, Самарская, Саратовская и Оренбургская области) программа позволит снизить предельную ставку по льготной ипотеке для ИТ-специалистов, а в Чувашии и Нижегородской области будет запущен механизм единой ипотеки для отдельных категорий граждан, к примеру, для работников бюджетной сферы, многодетных семей. Улучшить жилищные условия с помощью программы смогут более 1,8 тысяч семей.Денежные средства можно направить на покупку квартиры в строящемся или готовом доме от застройщика, а также на ИЖС, приобретение частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома.По информации пресс-службы АО «ДОМ.РФ»