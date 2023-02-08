Молодые ученые региона разрабатывают проекты будущего

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Особое внимание в Саратовской области уделяют молодым ученым и исследователям. Научными сотрудниками 17 саратовских вузов ведутся фундаментальные и прикладные исследования в различных отраслях. Результатом этих работ являются регистрация патентов на изобретения, участие в престижных всероссийских и международных конференциях, публикации в научных изданиях, победы в грантовых конкурсах различного уровня.В 2022 году 8 представителей вузов, четверо из СГУ, по двое из СГТУ и Вавиловского университета стали победителями конкурса на получение грантов Президента РФ для господдержки научных исследований молодых российских учёных – кандидатов наук и докторов наук.Конкурс на получение грантов Президента Российской Федерации проводится с 2006 года. Сумма гранта кандидатам наук составляет 600 тысяч рублей ежегодно, докторам наук – в размере 1 млн. рублей ежегодно, включая оплату их труда и труда соисполнителей.Одна из победительниц конкурса Василиса Куценкова, ассистент кафедры «Технологии продуктов питания» Вавиловского университета, рассказала о своем проекте: «Мы занимаемся разработкой способа олеогелирования растительных масел для создания пищевых олеогелей и разрабатываем новые технологии продуктов питания такие, как мучные кондитерские изделия, глазури, низкожирные виды сыров, с заменой насыщенных и трансжиров на безопасные жировые аналоги». Благодаря проекту Василиссы Куценковой продукты питания на нашем столе могут стать еще натуральнее и полезнее.Такие разработки подтверждают, что наука – это сила, дающая прогресс, движение, развитие во всех сферах нашей жизни.