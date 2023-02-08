В Саратовской области региональный маткапитал можно направить на газификацию
Министерство труда и социальной защиты области напоминает, региональный материнский капитал можно направить на газификацию жилого дома. В прошлом году этой возможностью уже воспользовались многодетные семьи из Саратова, Энгельсского, Калининского, Балашовского и Турковского районов.
«Семьи могут за счет регионального маткапитала компенсировать расходы на подводку и подключение дома к распределительным газовым сетям, возместить расходы на разводку сети, приобретение, установку, подключение газового оборудования и приборов учета газа. Кроме того, маткапитал может быть использован одновременно с целевой единовременной выплатой на газификацию в размере до 100 тысяч рублей», – разъяснили в региональном минтруда.
Необходимо учитывать, что воспользоваться данной мерой поддержки можно при одновременном соблюдении ряда обязательных условий. Например, газификация жилого дома должна производиться впервые, а дом, к которому подводились коммуникации, должен находиться в собственности заявителя или его супруга. Более подробную информацию обо всех условиях можно получить в своем учреждении социальной поддержки населения.
«Еще в прошлом году мы узнали о том, что можно потратить региональный материнский капитал на подведение газа. Для нас такая помощь очень своевременна, так как в новом доме еще не подведены коммуникации, требуется много вложений. Мы быстро собрали все нужные документы, подали заявление. Недавно получили одобрение от соцзащиты. Я очень рада, что все так удачно сложилось. Теперь мы можем направить эти деньги на такое важное для нас дело», - рассказывает многодетная мама Юлия Симонова из Саратова.
Напоминаем, в регионе данная мера поддержки оказывается многодетным семьям благодаря национальному проекту Президента Владимира Путина «Демография». На сегодняшний день размер маткапитала составляет 120151 руб.
«Семьи могут за счет регионального маткапитала компенсировать расходы на подводку и подключение дома к распределительным газовым сетям, возместить расходы на разводку сети, приобретение, установку, подключение газового оборудования и приборов учета газа. Кроме того, маткапитал может быть использован одновременно с целевой единовременной выплатой на газификацию в размере до 100 тысяч рублей», – разъяснили в региональном минтруда.
Необходимо учитывать, что воспользоваться данной мерой поддержки можно при одновременном соблюдении ряда обязательных условий. Например, газификация жилого дома должна производиться впервые, а дом, к которому подводились коммуникации, должен находиться в собственности заявителя или его супруга. Более подробную информацию обо всех условиях можно получить в своем учреждении социальной поддержки населения.
«Еще в прошлом году мы узнали о том, что можно потратить региональный материнский капитал на подведение газа. Для нас такая помощь очень своевременна, так как в новом доме еще не подведены коммуникации, требуется много вложений. Мы быстро собрали все нужные документы, подали заявление. Недавно получили одобрение от соцзащиты. Я очень рада, что все так удачно сложилось. Теперь мы можем направить эти деньги на такое важное для нас дело», - рассказывает многодетная мама Юлия Симонова из Саратова.
Напоминаем, в регионе данная мера поддержки оказывается многодетным семьям благодаря национальному проекту Президента Владимира Путина «Демография». На сегодняшний день размер маткапитала составляет 120151 руб.