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В Саратовской области региональный маткапитал можно направить на газификацию

Новости
Министерство труда и социальной защиты области напоминает, региональный материнский капитал можно направить на газификацию жилого дома. В прошлом году этой возможностью уже воспользовались многодетные семьи из Саратова, Энгельсского, Калининского, Балашовского и Турковского районов.


В Саратовской области региональный маткапитал можно направить на газификацию


«Семьи могут за счет регионального маткапитала компенсировать расходы на подводку и подключение дома к распределительным газовым сетям, возместить расходы на разводку сети, приобретение, установку, подключение газового оборудования и приборов учета газа. Кроме того, маткапитал может быть использован одновременно с целевой единовременной выплатой на газификацию в размере до 100 тысяч рублей», – разъяснили в региональном минтруда.

Необходимо учитывать, что воспользоваться данной мерой поддержки можно при одновременном соблюдении ряда обязательных условий. Например, газификация жилого дома должна производиться впервые, а дом, к которому подводились коммуникации, должен находиться в собственности заявителя или его супруга. Более подробную информацию обо всех условиях можно получить в своем учреждении социальной поддержки населения.

«Еще в прошлом году мы узнали о том, что можно потратить региональный материнский капитал на подведение газа. Для нас такая помощь очень своевременна, так как в новом доме еще не подведены коммуникации, требуется много вложений. Мы быстро собрали все нужные документы, подали заявление. Недавно получили одобрение от соцзащиты. Я очень рада, что все так удачно сложилось. Теперь мы можем направить эти деньги на такое важное для нас дело», - рассказывает многодетная мама Юлия Симонова из Саратова.

Напоминаем, в регионе данная мера поддержки оказывается многодетным семьям благодаря национальному проекту Президента Владимира Путина «Демография». На сегодняшний день размер маткапитала составляет 120151 руб.