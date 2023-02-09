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Общественники помогут разобраться в нюансах Единого налогового счета

Новости

УФНС России по Саратовской области заручилось поддержкой общественных организаций региона в вопросе оказания помощи налогоплательщикам в связи с внедрением с 1 января института Единого налогового счета.

Общественники помогут налогоплательщикам разобраться с использованием Единого налогового счета.

УФНС России по Саратовской области заручилось поддержкой общественных организаций региона в вопросе оказания помощи налогоплательщикам в связи с внедрением с 1 января института Единого налогового счета. В настоящий момент налогоплательщики сталкиваются с невозможностью получения справок, расхождением данных в сальдо расчетов с бюджетом, проблемами направления уведомлений об авансовых платежах.

Так, совместно с региональным штабом Общероссийского народного фронта принято решение о создании общего Информационного центра, в который может обратиться каждый налогоплательщик при возникновении вопросов по Единому налоговому счету.

Информационный центр действует по адресу: г. Саратов, ул. Киселева, 74 Тел. 8 (8452) 34-57-62, e-mail: 64region@onf.ru.


Кроме того, в ходе обсуждения темы с региональным отделением «Опоры России» и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Саратовской области Полиной Московской достигнуто понимание о необходимости более плотного взаимодействия с целью оказания практической и методологической помощи налогоплательщикам региона.



С этой целью 8 февраля в 9.30 в группе «Опора России - Саратов» социальной сети «Вконтакте» будет организована онлайн-конференция на тему «ЕНС. Сложности переходного периода и пути решения», спикерами которой станут общественники и представители налоговых органов.