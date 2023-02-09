В цифровой прокатной сети стартуют две новые картины

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Отечественная комедия «Свободные отношения» (16+, реж. Д. Невзоров) выйдет на экраны кинозалов ДК «Восход» (Приволжский, г. Энгельс) и CinemaOz 3D (Озинки).Главные герои картины (их роли исполняют Аглая Тарасова и уроженец Саратова Борис Дергачев) спустя семь лет совместной жизни осознают её рутинность, но всеми силами стараются сохранить брак ради сына. Готовы даже предоставить друг другу чуть больше свободы…Билеты на фильм доступны по Пушкинской карте.Зарубежное фэнтези «Мой любимый призрак» (6+, реж. С. Ниман) появится в афишах кинотеатра «Луч» (с. Питерка), кинозалов «Победа» (р.п. Духовницкое), «MIX» (р.п.Екатериновка) и «Юность» (г. Новоузенск).В центре сюжета игрового фильма – анимационный персонаж, призрак по имени Бубух. Последние 500 лет он усердно пугает обитателей своего замка, но все его попытки тщетны. Однажды к воротам замка приходит девушка, которая представляется племянницей Бубуха. Она просит призрака и короля замка спасти ее маму, которую удерживает у себя в плену злая ведьма Эрла… Приключенческий фильм порадует юных зрителей.Напоминаем также, что в кинозалах области продолжаются показы недавних новинок проката: «Лиза», «Изумительный Морис», «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия» и других.Актуальные киноафиши доступны в официальных сообществах кинозалов области «ВКонтакте».