Дети-сироты узнали подробности получения сертификатов на жилье

просмотров: 153

"Для тех, кто планирует свое будущее, - такие мероприятия важны" - охарактеризовали итоги встречи с законодателями участники, дети-сироты.Напомним, расширенное совещание по проблемам обеспечения жильем детей-сирот, организатором которого выступила Саратовская областная Дума, стало вторым по счету. Участие в нем приняли ребята и их опекуны из 12 районов Заволжья. Аналогичные мероприятия запланированы в Балакове и Балашове.Жительница Энгельсского района Анна Ушакова рассказала, что на встрече получила ответы на многие вопросы.«Прежде всего, по сертификату. Я не знала, где и как его получить, с какого возраста. Теперь для себя решила, что выгоднее взять именное свидетельство и самостоятельно купить жилье. Для тех, кто волнуется о своем будущем, кто планирует дальнейшую жизнь, такие встречи очень полезны», - подчеркнула участница совещания.«Здесь я узнала, что уже в марте смогу получить сертификат на приобретение жилья, поскольку мне уже 22 года и на руках есть решение суда. Сразу после встречи можно было написать заявление на получение сертификата. Это, безусловно, большой плюс: не надо ехать специально для этого в Саратов. Удобно, что теперь получить консультацию можно на «горячей линии», которая начала работать по поручению губернатора области, и в едином окне в минстрое», - отметила еще одна участница совещания Анна Молдашева.