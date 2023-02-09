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Дети-сироты узнали подробности получения сертификатов на жилье

Новости
Участники встречи, которая прошла в Энгельсе под председательством спикера регпарламента Михаила Исаева (фракция «Единая Россия»), поделились своими впечатлениями.

"Для тех, кто планирует свое будущее, - такие мероприятия важны" - охарактеризовали итоги встречи с законодателями участники, дети-сироты.

Напомним, расширенное совещание по проблемам обеспечения жильем детей-сирот, организатором которого выступила Саратовская областная Дума, стало вторым по счету. Участие в нем приняли ребята и их опекуны из 12 районов Заволжья. Аналогичные мероприятия запланированы в Балакове и Балашове.

Жительница Энгельсского района Анна Ушакова рассказала, что на встрече получила ответы на многие вопросы.

«Прежде всего, по сертификату. Я не знала, где и как его получить, с какого возраста. Теперь для себя решила, что выгоднее взять именное свидетельство и самостоятельно купить жилье. Для тех, кто волнуется о своем будущем, кто планирует дальнейшую жизнь, такие встречи очень полезны», - подчеркнула участница совещания.

«Здесь я узнала, что уже в марте смогу получить сертификат на приобретение жилья, поскольку мне уже 22 года и на руках есть решение суда. Сразу после встречи можно было написать заявление на получение сертификата. Это, безусловно, большой плюс: не надо ехать специально для этого в Саратов. Удобно, что теперь получить консультацию можно на «горячей линии», которая начала работать по поручению губернатора области, и в едином окне в минстрое», - отметила еще одна участница совещания Анна Молдашева.