Российская команда Rose Noire стала победителем третьих Фиджитал Игр

Российская команда Rose Noire заняла первое место в фиджитал-турнире по MLBB, обыграв в финале Freak Five (2:0).После нервного и непростого полуфинала с Max Team капитан Rose Noire Ихраз kupie Нухдуев отмечал, что его команда постепенно привыкает к игре на большой сцене, и в финале такого волнения у нее не будет. Так и получилось. Только первые минуты матча с Freak Five были равными, а затем Rose Noire захватили преимущество и не дали сопернику шанса как-то изменить ситуацию на картах.«Изначально мы были фаворитами, и рады, что все получилось. Мы победили свой страх сцены, и все стало получаться. По организации в Казани - 10 из 10. Хотел бы сказать большое спасибо команде Freak Five за финал. У них все впереди. Это очень дружная команда, даже слишком дружная. Я когда увидел, что они вместе хотят завтракать, то это смутило немного. У нас-то не так было! Я ночь не спал, думал, как не хотел проигрывать здесь. Понимаю, что у соперника сейчас неприятные эмоции, но желаю им только хорошего», - сказал капитан Rose Noire Ихраз kupie Нухдуев.«Полуфинал был намного сложнее, но это был мой первый опыт игры перед публикой. Я раньше играл в Сингапуре, но тогда из-за Covid мы сидели в зале одни. Сегодня волнения не было. Рад победе! Привет своей девушке Кате, родителям, друзьям и подписчикам!» - сказал один из лучших игроков финала Александр Oneshot Шарков.Третье место заняла команда Team Max, состоящая из киберспортсменов Филиппин и Камбоджи. Они победили Genius Esports (Вьетнам) со счетом 2:0.«Отличные соревнования. Жаль, что мы не сыграли на все 100 процентов, могли выступить лучше. Третье место не наш потолок. Возможно, это разница во времени. Когда в Казани был вечер, нам уже хотелось спать. А сама организация Игр отличная. Больше всего нам понравились люди в Казани», - отметил игрок Team Max Ралф Flick Хамой.«Это наш первый визит в Россию, сначала мы не знали, чего ожидать. Мы сделали много фотографий и наслаждаемся снежными боями. В России есть хорошие игроки! Мы надеемся увидеть российские команды MLBB на будущих мировых турнирах. Подготовка к турниру прошла очень хорошо. Спасибо команде PHYGITAL за потрясающую возможность», - сказал менеджер команды из Камбоджи Ream.8 февраля Rose Noire встретится с победителем турнира по Dota 2 в шоу матче по лазертагу.«Игры Будущего» — международный турнир нового формата. Игры включают в себя состязания по 16-ти гибридным дисциплинам. Каждая из дисциплин совмещает в себе концепцию «фиджитал» (physical+digital), объединяя классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию и проверяя как физическую подготовку атлетов, так и их цифровую сноровку. Турнир пройдет в Казани в 2024 году.Официальные каналы «Игр Будущего»:СайтTelegram каналВКонтакте.Фиджитал Игры — серия соревнований по фиджитал-дисциплинам, предшествующих «Играм Будущего». Первые Фиджитал Игры прошли в Казани с 21 по 23 сентября 2022 года и включали четыре дисциплины — фиджитал-футбол (FIFA + футзал), фиджитал-баскетбол (NBA + стритбол), Beat Saber и гонки дронов. В ноябре и декабре прошли Фиджитал Игры по гонкам (Assetto Corsa + картинг), единоборствам (Mortal Kombat 11 + MMA) и хоккею (NHL 22 + хоккей 3*3).