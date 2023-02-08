Саратовские студентки стали призерами соревнований по гребле

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Спортсмены Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского и любители из Саратовского Гребного Клуба взяли старт на самой длинной дистанции этого сезона — 6 000 метров, а также впервые попробовали свои силы в новых дисциплинах — 500 метров и командной эстафете 4х500 метров.Гребцы ПИУ РАНХиГС в очередной раз показали высокие результаты. На дистанции 6 000 метров первое место с большим отрывом завоевала Елизавета Мыслицкая, на второй позиции финишировала Мария Пушкарева. Среди юношей бронзовую медаль получил Владислав Максимов.На дистанции 500 метров среди девушек Елизавета Мыслицкая в борьбе до последнего метра стала второй, проиграв всего 0,1 секунды. Третье место заняла Мария Пушкарева.В командной эстафете 4х500 метров высочайший результат показала мужская команда Поволжского института управления. Благодаря успешной тактике на каждом из этапов гонки гребцы не оставили соперникам шанса приблизиться и стали чемпионами.Девушки вышли на старт эстафетных гонок в обновленных составах и забрали в копилку серебро и бронзу.«Данный этап по праву можно считать физически самым тяжёлым, к которому необходимо подходить с хорошей подготовкой и правильным настроем из-за большой разницы в дистанциях. Мы прогнозировали свои результаты и очень довольны прохождением гонок. Девочки безоговорочно забирают первенство на длинных дистанциях уже не первый сезон, благодаря ответственной подготовке. Очень порадовала команда парней, ведь за три года они ещё ни разу не выигрывали командные гонки в Саратове, а в новой дисциплине это особенно приятно. На этом этапе удалось вовлечь в гребной спорт новых участниц, которые показали достойное время для своих первых соревнований, и надеемся, что гребля будет популяризироваться и в дальнейшем наша сборная пополнится новыми талантами», – прокомментировала итоги соревнований тренер сборной гребного клуба ПИУ РАНХиГС Арина Митякина.