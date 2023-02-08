В Саратове выявляют факты самовольных изменений фасадов зданий

просмотров: 59

Сотрудниками комитета по архитектуре городской администрации на постоянной основе проводятся мероприятия по соблюдению Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». В рамках указанной работы выявлены факты самовольного изменения фасадов нежилых зданий, расположенных по следующим адресам:- ул. им. Хользунова А.И., зд. 35/56, стр. 1 - ликвидация дверного проема, изменение цветового решения части фасада;- ул. им. Бардина И.П., д. 6Б - частично изменено цветовое решение фасада, ликвидированы оконные проемы, изменены элементы входной группы (ступени, поручни);- ул. им. Гоголя Н.В., д. 29 - изменены цветовое решение и материалы отделки фасада, ликвидированы один оконный, один дверной проемы, вместо гаражных ворот установлены оконно-дверные блоки с остеклением.По факту выявленных нарушений собственникам объектов подготовлены уведомления о составлении протокола об административном правонарушении. Протокол составляется в отношении лица, совершившего самовольное изменение фасада, в том числе в отношении должностного лица.После составления протоколы будут направлены в городскую административную комиссию для решения вопроса о привлечении к административной ответственности собственников указанных объектов.В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» собственники зданий обязаны согласовывать изменение внешнего вида фасадов с комитетом по архитектуре администрации города.