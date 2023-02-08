В Саратове выявляют факты самовольных изменений фасадов зданий
На территории областного центра продолжается работа по выявлению фактов самовольного изменения фасадов
Сотрудниками комитета по архитектуре городской администрации на постоянной основе проводятся мероприятия по соблюдению Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». В рамках указанной работы выявлены факты самовольного изменения фасадов нежилых зданий, расположенных по следующим адресам:
- ул. им. Хользунова А.И., зд. 35/56, стр. 1 - ликвидация дверного проема, изменение цветового решения части фасада;
- ул. им. Бардина И.П., д. 6Б - частично изменено цветовое решение фасада, ликвидированы оконные проемы, изменены элементы входной группы (ступени, поручни);
- ул. им. Гоголя Н.В., д. 29 - изменены цветовое решение и материалы отделки фасада, ликвидированы один оконный, один дверной проемы, вместо гаражных ворот установлены оконно-дверные блоки с остеклением.
По факту выявленных нарушений собственникам объектов подготовлены уведомления о составлении протокола об административном правонарушении. Протокол составляется в отношении лица, совершившего самовольное изменение фасада, в том числе в отношении должностного лица.
После составления протоколы будут направлены в городскую административную комиссию для решения вопроса о привлечении к административной ответственности собственников указанных объектов.
В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» собственники зданий обязаны согласовывать изменение внешнего вида фасадов с комитетом по архитектуре администрации города.
Сотрудниками комитета по архитектуре городской администрации на постоянной основе проводятся мероприятия по соблюдению Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». В рамках указанной работы выявлены факты самовольного изменения фасадов нежилых зданий, расположенных по следующим адресам:
- ул. им. Хользунова А.И., зд. 35/56, стр. 1 - ликвидация дверного проема, изменение цветового решения части фасада;
- ул. им. Бардина И.П., д. 6Б - частично изменено цветовое решение фасада, ликвидированы оконные проемы, изменены элементы входной группы (ступени, поручни);
- ул. им. Гоголя Н.В., д. 29 - изменены цветовое решение и материалы отделки фасада, ликвидированы один оконный, один дверной проемы, вместо гаражных ворот установлены оконно-дверные блоки с остеклением.
По факту выявленных нарушений собственникам объектов подготовлены уведомления о составлении протокола об административном правонарушении. Протокол составляется в отношении лица, совершившего самовольное изменение фасада, в том числе в отношении должностного лица.
После составления протоколы будут направлены в городскую административную комиссию для решения вопроса о привлечении к административной ответственности собственников указанных объектов.
В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» собственники зданий обязаны согласовывать изменение внешнего вида фасадов с комитетом по архитектуре администрации города.