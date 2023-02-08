В 2023 году 63 спортивные федерации получат целевое финансирование
В парламентском центре Саратовской областной Думы прошло заседание комитета по спорту, туризму и делам молодежи, на котором обсуждался вопрос о работе региональных спортивных федераций в 2022 году и планах на 2023 год.
В заседании комитета принял участие министр молодежной политики и спорта области Олег Дубовенко, а также представители спортивных федераций региона.
В своем выступлении Олег Дубовенко отметил, что в настоящее время в Саратовской области аккредитована 91 федерация по 93 видам спорта, из них 36 по олимпийским видам спорта. В спортивные сборные команды региона входят более 6000 человек.
В 2022 году по обращениям региональных федераций министерством присвоены более 1700 спортивных разрядов саратовским спортсменам, 250 спортсменов области включены в список спортивных команд России по различным видам спорта.
В этом году на организацию мероприятий по подготовке спортивных сборных команд области 63 федерациям выделено более 25 млн. рублей.
На территории региона в 2022 году прошли 62 всероссийских соревнования – это Кубок России по прыжкам в воду, Чемпионат и Первенство ПФО по кикбоксингу, Всероссийские соревнования по самбо памяти С.Р. Ахмерова и многие другие. На 2023 год запланировано 77 всероссийских соревнований, и помимо традиционных в регионе пройдут международные соревнования по прыжкам в воду «II Кубок Евразийских стран», Кубок России по легкой атлетике (трейл), Кубок России по спортивному ориентированию и другие.
Стоит так же отметить, что в результате работы федераций в 2022 году приказом Министерства спорта России увеличено число базовых видов спорта для региона с 17 до 19, в их число вошли баскетбол и биатлон.
Руководитель ведомства подчеркнул, что министерство молодежной политики и спорта совместно с федерациями делают все возможное, чтобы наши спортсмены поддерживали спортивную форму и не теряли спортивного азарта для достижения высоких результатов.
В заседании комитета принял участие министр молодежной политики и спорта области Олег Дубовенко, а также представители спортивных федераций региона.
В своем выступлении Олег Дубовенко отметил, что в настоящее время в Саратовской области аккредитована 91 федерация по 93 видам спорта, из них 36 по олимпийским видам спорта. В спортивные сборные команды региона входят более 6000 человек.
В 2022 году по обращениям региональных федераций министерством присвоены более 1700 спортивных разрядов саратовским спортсменам, 250 спортсменов области включены в список спортивных команд России по различным видам спорта.
В этом году на организацию мероприятий по подготовке спортивных сборных команд области 63 федерациям выделено более 25 млн. рублей.
На территории региона в 2022 году прошли 62 всероссийских соревнования – это Кубок России по прыжкам в воду, Чемпионат и Первенство ПФО по кикбоксингу, Всероссийские соревнования по самбо памяти С.Р. Ахмерова и многие другие. На 2023 год запланировано 77 всероссийских соревнований, и помимо традиционных в регионе пройдут международные соревнования по прыжкам в воду «II Кубок Евразийских стран», Кубок России по легкой атлетике (трейл), Кубок России по спортивному ориентированию и другие.
Стоит так же отметить, что в результате работы федераций в 2022 году приказом Министерства спорта России увеличено число базовых видов спорта для региона с 17 до 19, в их число вошли баскетбол и биатлон.
Руководитель ведомства подчеркнул, что министерство молодежной политики и спорта совместно с федерациями делают все возможное, чтобы наши спортсмены поддерживали спортивную форму и не теряли спортивного азарта для достижения высоких результатов.