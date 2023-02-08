Саратов вошёл в ТОП-5 России по количеству экспертов
Федеральное агентство по делам молодежи утвердило список членов экспертного совета грантового конкурса. В его состав вошли 536 человек из 75 регионов страны.
Саратовская область вошла в ТОП-5 регионов, по количеству экспертов, вошедших в состав совета "Росмолодежь. Гранты".
Восемнадцать профессионалов своего дела будут на протяжении всего года оценивать инициативы участников грантовых конкурсов, в том числе и гранты физических лиц и организаций высшего образования, проходящих впервые.
"В прошлом году грантовую поддержку во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов на реализацию своей деятельности получили 34 проекта. То, что в состав экспертного совета "Росмолодежь. Гранты" вошли 18 человек, только доказывает систематический и качественный подход в направлении социального проектирования на территории региона. Уверен, что наши эксперты, которые и сами не раз становились победителями грантовых конкурсов, достойно справятся с этой миссией" - отметил министр молодежной политики и спорта области Олег Дубовенко.
Саратовская область вошла в ТОП-5 регионов, по количеству экспертов, вошедших в состав совета "Росмолодежь. Гранты".
Восемнадцать профессионалов своего дела будут на протяжении всего года оценивать инициативы участников грантовых конкурсов, в том числе и гранты физических лиц и организаций высшего образования, проходящих впервые.
"В прошлом году грантовую поддержку во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов на реализацию своей деятельности получили 34 проекта. То, что в состав экспертного совета "Росмолодежь. Гранты" вошли 18 человек, только доказывает систематический и качественный подход в направлении социального проектирования на территории региона. Уверен, что наши эксперты, которые и сами не раз становились победителями грантовых конкурсов, достойно справятся с этой миссией" - отметил министр молодежной политики и спорта области Олег Дубовенко.