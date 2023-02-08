В Саратове покажут выставку живописи в стиле «духовного импрессионизма»

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Выставочный проект «Свет и воздух» Валентины Михайловны Диффинэ-Кристи многие годы с успехом реализуется в ведущих музеях и галереях России.Идея знакомить российского зрителя с творчеством заслуживающего внимание автора, принадлежит московскому искусствоведу и коллекционеру Ивану Хотинскому.Валентина Михайловна Диффинэ-Кристи советская и российская художница, представительница «московской школы живописи» обладает узнаваемым стилем, именуемый искусствоведами «духовным импрессионизмом». И это так рифмуется с творчеством нашего героя Павла Кузнецова! Рифмуются их бескомпромиссные, долгие творческие пути и приятие жизни во всех ее проявлениях. Схожи их замешанные на солнечном свете палитры, полное отсутствие негатива и стремление «запечатлеть момент радости и абсолютного счастья», счастья тихого и возвышенного.Валентина Диффинэ-Кристи родилась 1918-ом году в семье профессора Императорского Московского технического училища. Получила образование в Московском художественном училище памяти 1905 года у Петра Петровичева и Николая Крымова. Уже в период обучения сделала ставку на цвет. Учеба в Московском государственном художественном институте стала судьбоносной, именно там она познакомилась и вышла замуж за студента, живописца Евгения Диффинэ. «Это был определенный этап в нашем искусстве, импрессионизм, дошедший почти до крайности, так что форма почти сходит на нет и предмет уходит». Знакомство сыграло определяющую роль в выборе творческого пути.В 1941-ом году во время эвакуации в Самарканд, где находились студенты и преподаватели Суриковского института, Евгений Диффинэ умирает от тифа в возрасте 28 лет. Всю жизнь художница будет хранить мужу духовную верность, постоянно находясь с ним в творческом диалоге и попытках изобразить собственный рай – место неизбежной их встречи.В 1957-ом году Валентина Михайловна вступает в «Московский союз художников», но продолжает путь импрессионизма в условиях пресловутого запроса на социалистический реализм. Как следствие – обвинения в формализме и исключение из института, правда, с последующим восстановлением. Кристи заявляет, что «не фантазирует, а действительно видит мир таким» – в смелых цветовых сочетаниях рассыпанных и искусно собранных мазков. Мазков частых и причудливых, крупных и мелких, то резко контрастирующих друг с другом, то растекающихся по холсту речной рябью.Художница пишет и заказные портреты заводских рабочих: «Рабочий завода Ильича» (1959), «Завод. 20-й цех» (1963), «Фрезеровщик завода им. Ильича Саша Феднев» (1973), «Портрет рабочего Зоткина, ударника Коммунистического труда завод В.И. Ленина) (1973).Неудержимо и красочно пишет природу и натюрморты: «Митино. Люпины» (1968), «Весна» (1973), «Иван-чай. Горенки» (1976), «Деревня» (1977), «Таруса. Вид из окна 4-й мастерской» (1980), «В лесу. Переделкино» (1988), «Натюрморт кухонный» (1969), «Натюрморт с агавой» (1980).И только в последние годы художница уходит в полную беспредметность, говоря что «контуров у живописи не существует, а границы и предметы определяются только сочетанием красочных пятен». В начале девяностых годов, создаются последние работы, период – «белое на белом» – пишет только белилами, лишь иногда добавляя немного краски. К одной из последних работ, представленных на выставке, относится полотно «В Гурзуфе» (1992).В Саратове персональная выставка Валентины Диффинэ-Кристи пройдет впервые. Будет представлено 30 живописных полотен. Выставка будет 55-ой по счету и, безусловно, станет подарком всем любителям русской живописи.Открытие: 14 февраля в 17.00По адресу: Дом-музей П.В. Кузнецова,Октябрьская, 56