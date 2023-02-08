Саратовские лагеря готовятся к новому сезону

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В семинаре приняли участие специалисты детских лагерей из 23 субъектов РФ: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ярославской, Саратовской, Тульской, Тверской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Рязанской, Костромской, Оренбургской, Владимирской, Свердловской и Кировской областей, Якутии, Башкортостана и Татарстана, Краснодарского и Пермского края.Саратовскую область на семинаре представили 3 лагеря: «Молодёжный», «имени Ю.А. Гагарина» и «Звёздный».Основная цель обучающего семинара – качественная подготовка к летнему оздоровительному сезону в соответствии с глобальными вызовами времени и существенными изменениями в нормативных документах, регламентирующих деятельность детских лагерей.«Мы, как участники семинара, помимо новых знаний получили мощный стимул для своего развития, возможность живого профессионального общения, а также пакеты электронных документов для осуществления деятельности детских лагерей. В конце семинара всем участникам выданы удостоверения о повышении квалификации», - отметила директор лагеря «Молодёжный» Наталия Чапурина.В данный момент в подведомственных министерству молодежной политики и спорта области детских оздоровительных лагерях «Молодёжный», «Звёздный» и лагере имени Ю.А. Гагарина идет бронирование путевок на летний оздоровительный сезон. Подробную информацию можно уточнить в социальных сетях и на официальных сайтах учреждений.