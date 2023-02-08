"Горе от ума" Риммы Беляковой в Академдраме: Большой спектакль на Малой сцене

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Соавтором Риммы Ивановны по постановке стал известный российский кинематографист и по совместительству ее сын Денис Банников. Денис Георгиевич насчитал в тексте произведения порядка 60 фразеологизмов. И сделал так, чтобы они звучали нарочито впроброс, а программные монологи живо, обыденно и не пафосно. Автор этих строк не раз поддавалась соблазну, и (не отвлекаясь от действия) наблюдала за зрителями. Да, многие с удовольствием "суфлировали" текст. Юные актеры проживали его по-настоящему и как-то утонченно-современно. Все это - в аутентичных эпохе костюмах. В лаконичных, но исчерпывающих декорациях. Художник-постановщик Юрий Наместников в свою очередь вдохнул в постановку настроение легкое, как зефир. Оно считывалось с диванчиков и кресел, обтянутых набитым ситцем изящного рисунка; будто парящих над входом в центральную залу часов ("рифма к напольным с боем"). И само действие у коллектива авторов дипломника получилось воздушное как вальс.Грянут первые музыкальные аккорды и на сцене появятся ряженые в барские одежды Лиза и Петрушка, сами хозяева жизни в это же время устроят дефиле в масках. Первая же сцена и задает вышеупомянутую утрированно-легкую подачу фразеологизмов, подчеркнутую разговорность грибоедовского текста. Зритель становится свидетелем жизни московского светского общества в его круговороте фальшивой жизни. Ими она, впрочем, возведена в религию.Брутальность, экспрессия и комизм позволили Кириллу Егорову сыграть незабываемую версию Фамусова. Софья Павловна у Анастасии Максимушкиной получилась не скучно-привычной капризницей, а девушкой, с азартом устраивающей свою личную жизнь и даже вызывающей сочувствия в финале, когда розовая кисея падает с глаз. Дмитрий Мараховский наделил Молчалина хладнокровной услужливостью и спокойствием, с которым он как флюгер мечется между сильными мира сего. Собирательный образ бравого вояки, с огоньком сыплющего военными терминами, мы увидели Скалозуба (Игорь Калашников). Человек-оркестр Антон Загорецкий вышел у Альберта Басырова, чье появление становилось спектаклем в спектакле. То же можно сказать и о заряженном энергией "балабольства" Репетилове (Даниил Яхамов). Очень хотелось обнять арапку (Дарья Фоломеева), семенящую за "элитой" рычащей диковинной зверушкой.В спектакле Риммы Беляковой нет второстепенных персонажей. Но симпатичными людьми являются только четверо.Лиза в исполнении Полины Федоровой совершенно очаровывает с ее бьющей ключом детской непосредственностью и в то же время мудрой основательностью, помогающей найти общий язык с обывателями дома Фамусовых. На полную катушку проявил себя Руслан Горухин в образе Петрушки. Одни только его красноречивые взгляды, точнейшие жесты и шутливый тон дополняют смысл увиденного и выдают в нем честного малого, который не прочь включить очаровательного плута в общении с хозяевами. Поэтому слова Фамусова "Читай не так, как пономарь; А с чувством, с толком, с расстановкой" к этому Петрушке никакого отношения не имеют, скорее, Павел Афанасьевич, к себе их отнесите. Да куда там! Ханжа Фамусов этого не поймет. Очень симпатичен Платон Михайлович Ильи Бондаренко. Он с обаятельной иронией говорит Чацкому, как претит ему мишура ханжества. И, подтрунивая над желанием элиты удачной "дорогой" супружеской партии для их чад; преклонением перед чинами; соревнованиями, чье платье краше, Платон Михалыч вместе с Лизой и Петрушкой выглядит негласным союзником Александра Андреича.Образ Чацкого в данной версии "Горя от ума" решен необычайно интересно. То, что он предстает не борцом за правду и честность, а человеком, в котором изначально нет гена фальши, вероятно, является задумкой постановщиков, сделавших акцент на стремление героя "искать по свету, где оскорбленному есть ЧУВСТВУ уголок". Очевидно другое. Актер Марк Михайлов-Бренинг проделал большую работу над ролью. Его Александр Чацкий не язвительный обличитель, а трогательный романтик. Указывая окружающим на их далеко не лучшие качества и поступки, он просто правдиво и спокойно констатирует увиденное. А как покоряют эмоциональные и трогательные признания Чацкого в любви Софье, в минуты которых, кажется, Александр Андреич смотрит в глубь своей души. Он будто боится не донести до возлюбленной своего пылкого чувства. Ставка на любовь в спектакле сработала, и в большой мере из-за точного назначения актера на главную роль.В наши дни, когда многие мужчины даже в возрасте "40+" остаются инфантильными, как-то особенно будоражит, что комедию "Горе от ума" написал 29-летний мужчина. Да как! С каждым столетием произведение становится все актуальнее. В постановке Риммы Беляковой и Дениса Банникова эту актуальность подчеркивают наложение на добротную основательную академическую саратовскую театральную школу яркого, в чем-то экстравагантного, хулиганского, полного эффектных жестикуляций почерка режиссера-ассистента и смещение смысловых акцентов. Смешное и трогательное действие - о том, что на земле всегда будут люди честные и лживые, нравы добрые и злые. Главное, сберечь в сердце "чувству уголок"....Безумно жаль, что спектакль уйдет в историю уже через полгода - с выпуском курса из СаТИ. Вместе с тем "Горе от ума", последний раз бывшее в репертуаре театра драмы имени Ивана Артемьевича Слонова (премьер и исполнил роль Чацкого в той постановке) в 1919 году, буквально просится в сегодняшнюю афишу. Актуальный сценический язык подошел был труппе каждого академического театра нашего города. Тем более что состоятельность актерских ансамблей проверять не требуется, хотя служители Мельпомены видят назначение комедии А.С.Грибоедова и в этом. Как вам идея?Елена Маркелова