«Территория успеха»: региональное министерство культуры построило планы на 2023 год

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Заседание прошло в Марксе, в знаковом месте - новом здании марксовского цирка "Арт-Алле". Оно для коллектива с 28-летней яркой историей открылось года назад. Теперь труппа из 50 человек прославленного "Арт-Алле" творит в уютном двухэтажном доме, где для студийцев обустроены большой и малый залы, спортзал, зал хореографии и фотозона. Определение Наталией Щелкановой отрасли культуры как "территории успеха" отразилось в этом здании как в зеркале. Словно следуя Островскому и фразе одного из его героев "дорогой бриллиант дорогой оправы требует", область подарила настоящий храм циркового искусства студии, выпускники которой работают в Большом Московском цирке имени Юрия Никулина на Цветном Бульваре, канадском цирке "Дю-Солей". Все сделанное в прошлом году в отрасли также было направлено на то, чтобы таланты множились, развивались и получали путевку в жизнь.Большинство событий происходили в регионе в рамках нацпроекта «Культура» и госпрограммы «Развитие культуры». 1 млрд 484,1 млн рублей в 2022 году против 796,9 млн рублей за 2021 год были получены Саратовской областью на отрасль. Цифры испугали бы сухостью, не стой за ними живые перспективы. Так, из этих средств 856,5 млн рублей выделено по линии комитета по реализации инвестпроектов в строительстве на ремонтно-реставрационные работы театра оперы и балета и реконструкцию малой сцены ТЮЗа имени Киселева.Кроме этого утроился общий объем средств, предусмотренных министерству культуры области в 2022 году на реализацию мероприятий госпрограмм и национального проекта. Он составил 890 млн рублей.Благодаря этим деньгам обновились культурные учреждения региона. В прошлом году были капитально отремонтированы 5 сельских клубов в Ртищевском, Красноармейском, Балашовском, Советском и Ивантеевском районах, а также детская школа искусств №3 г.Энгельса. Наталия Щелканова пригласила директоров ДШИ продолжить участие в нацпроекте по этому направлению.Прозвучала информация о строительстве Центра культурного развития в городе Балаково, которое завершится в этом году. Присутствующие узнали о появлении в нескольких районах модульных библиотек и оснащении 16 детских школ искусств новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Впервые в рамках нацпроекта были выделены средства на техническое оснащение муниципальных музеев. Для музеев Вольского и Петровского районов приобретено выставочное оборудование, отвечающее современным требованиям экспонирования. Эта работа продолжится и в 2023 году. Ровно как и создание виртуальных концертных залов. В прошлом году такой зал был создан на базе краеведческого музея Петровского района. На март-апрель 2023 года запланировано открытие еще двух - в государственных ДШИ Маркса и Калининска. В будущем в данном вопросе планируется охватить все 18 городов региона, подчеркнула министр.Не обделены вниманием остались и профессиональные кадры. На базе федеральных центров повышения квалификации прошли обучение 806 работников культуры. Лучшим сельским ДК было выделено свыше 3 млн рублей на поощрение сотрудников.Немало сделано и по госпрограмме «Развитие культуры». Завершилась реставрация пяти объектов культурного наследия в Вольском, Балаковском, Марксовском районах, двух зданий областной универсальной научной библиотеки в Саратове. Отремонтированы и по-новому оборудованы 13 сельских клубов. Значительно пополнился книжный фонд библиотек во всех 38 муниципалитетах. 50 домов культуры обновились за счет средств областного бюджета в объеме 74,2 млн рублей по еще одной государственной программе - «Культура Саратовской области».По федеральному проекту «Придумано в России» на базе Балаковского филиала областного колледжа искусств открылась Школа креативных индустрий. В результате здесь успешно работают 5 студий (звукорежиссура и звуковой дизайн, электронная музыка, анимация и 3D графика, дизайн, фото и видео производство), в которых занимаются 120 ребят. Министр предложила мэру Саратова Ладе Мокроусовой перенять опыт у коллег из города атомщиков и открыть такой институт в областном центре.Наталия Щелканова сообщила коллегам, что в этом году для Саратовской области на мероприятия нацпроекта и госпрограмм предусмотрено выделение 1 млрд 62 млн 925 тысяч рублей. Эта сумма в 1,2 раза больше, чем в 2022 году. 957 млн рублей из них выделено из федеральной казны.- Задачу по увеличению объема привлекаемых из федерального бюджета средств мы выполняем. Теперь главное – своевременно и качественно эти средства освоить. Работа в этом направлении уже в очень «горячей» фазе. Как вы знаете, все конкурсные процедуры должны быть объявлены до 10 февраля, требования к соблюдению сроков очень жесткие со стороны и федерального центра и Правительства Саратовской области. Наша задача – не подвести руководство региона, - заявила глава ведомства.Наталия Юрьевна поблагодарила работников отрасли за труд, креативность и самоотдачу в воспитании талантов. Она выразила надежду на то, что культурные учреждения региона останутся центром притяжения для саратовцев.Автор Елена МаркеловаФото пресс-служба министерства Саратовской области