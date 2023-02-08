«С теплом из дома»: волонтеры передают защитникам слова поддержки

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Простой лист бумаги с добрыми словами от земляков согревает сердца солдат, наполняет их радостью, уверенностью в том, что ими гордятся, их любят и ждут их возвращения. Искренние слова поддержки и поздравления с праздником помогают преодолевать трудности и быть сильными.«Дорогой наш сынок, позволь мне так тебя называть. У тебя, наверное, тоже есть мама, которая ждет тебя с победой. И мы тоже ждем всех вас с победой, потому что знаем, что наши солдаты самые храбрые и выносливые, непобедимые. Поздравляю вас всех с праздником. Здоровья вам и скорого возвращения», - передает поздравления бабушка из Александрово-Гайского района.«Я горжусь, что есть такие смелые люди, которые ради нашего спокойствия рискуют собственной жизнью. Удачи и сил в бою. Желаю тебе, солдат, спокойной службы. Возвращайся живым и здоровым домой», - пишет ученик 2 класса из Калининска.«Благодаря вам, наши смелые и отважные мужчины, мы спим спокойно, не видим разрушения домов, не слышим взрывов снарядов. Здоровья вам, возвращайтесь с победой, наши дорогие. Мы, ваши бабушки, верим в победу», - поддерживает военнослужащих бабушка из села Александров-Гай.«Дорогой солдат! Хочу выразить тебе свою благодарность за то, что в это трудное время ты со своими товарищами защищаешь меня и нашу страну. Желаю, чтобы вы все вернулись домой живыми и невредимыми», - пишет 9-летний Артем из Самойловки.Напоминаем, акции «Письмо защитнику Отечества» и «С теплом из дома» проводятся в преддверии Дня защитника Отечества.