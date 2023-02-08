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«С теплом из дома»: волонтеры передают защитникам слова поддержки

Новости
Волонтеры из социозащитных учреждений области – пенсионеры и школьники – не только собирают гуманитарную помощь для солдат, участвующих в специальной военной операции, но и пишут им письма поддержки, в которых выражают веру в победу, а также поздравляют с наступающим Днем защитника Отечества.
«С теплом из дома»: волонтеры передают защитникам слова поддержки


Простой лист бумаги с добрыми словами от земляков согревает сердца солдат, наполняет их радостью, уверенностью в том, что ими гордятся, их любят и ждут их возвращения. Искренние слова поддержки и поздравления с праздником помогают преодолевать трудности и быть сильными.

«Дорогой наш сынок, позволь мне так тебя называть. У тебя, наверное, тоже есть мама, которая ждет тебя с победой. И мы тоже ждем всех вас с победой, потому что знаем, что наши солдаты самые храбрые и выносливые, непобедимые. Поздравляю вас всех с праздником. Здоровья вам и скорого возвращения», - передает поздравления бабушка из Александрово-Гайского района.

«Я горжусь, что есть такие смелые люди, которые ради нашего спокойствия рискуют собственной жизнью. Удачи и сил в бою. Желаю тебе, солдат, спокойной службы. Возвращайся живым и здоровым домой», - пишет ученик 2 класса из Калининска.

«Благодаря вам, наши смелые и отважные мужчины, мы спим спокойно, не видим разрушения домов, не слышим взрывов снарядов. Здоровья вам, возвращайтесь с победой, наши дорогие. Мы, ваши бабушки, верим в победу», - поддерживает военнослужащих бабушка из села Александров-Гай.

«Дорогой солдат! Хочу выразить тебе свою благодарность за то, что в это трудное время ты со своими товарищами защищаешь меня и нашу страну. Желаю, чтобы вы все вернулись домой живыми и невредимыми», - пишет 9-летний Артем из Самойловки.

Напоминаем, акции «Письмо защитнику Отечества» и «С теплом из дома» проводятся в преддверии Дня защитника Отечества.