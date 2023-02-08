В Саратовской области в десятый раз выберут лучшие семьи

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В конкурсе могут принять участие семьи, проживающие на территории области, ведущие здоровый образ жизни, уделяющие внимание эстетическому, духовному воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре.Лучшие семьи будут выбираться по пяти номинациям: «Золотая семья», «Многодетная семья», «Сельская семья», «Молодая семья», «Семья – хранитель традиций».Победители областного конкурса «Семейный Олимп» 2023 года будут объявлены в конце мая. Семьям будут вручены свидетельства и единовременное поощрение в размере 25 000 руб.Именно эти семьи представят Саратовскую область на Всероссийском конкурсе «Семья года», который проводит Министерство труда и соцзащиты РФ в партнерстве с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.Напомним, конкурс «Семейный Олимп» в 2016 году стал региональным этапом Всероссийского конкурса «Семья года». За это время 15 семей области прошли отбор и были занесены в Национальные книги-летописи лучших семей России.В настоящее время проходит муниципальный этап конкурса, он продлится до конца марта.На фото: победители конкурса 2022 года в номинации "Многодетная семья".