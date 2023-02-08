В Саратовской области началась регистрация участников на «Лыжню России»

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Для взрослых предусмотрены дистанции 5 и 10 километров, для юных спортсменов - 500 метров, 1,5 и 3 км.Заявки на участие в "Лыжне России" принимаются с 6 по 10 февраля с 10.00 до 15.00 в спортивной школе олимпийского резерва № 3 (г. Саратов, ул. Гвардейская, 13) и 11 февраля с 8.30 до 11.00 на месте проведения соревнований на стадионе «Зимний».Для регистрации необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении, медицинский допуск для участия в соревнованиях.Жители региона также могут принять участие в гонке и в онлайн-формате. Для этого необходимо зафиксировать время забега при помощи спортивных часов или программы-трекера. Результат необходимо предоставить в мандатную комиссию своего района с 6 по 11 февраля.