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12:02 | 08 февраля
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11:55 | 08 февраля
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10:32 | 08 февраля
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В Саратовской области установят шесть площадок для мини-футбола

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Универсальные площадки установят для победителей футбольного турнира среди дворовых команд из Озинского, Энгельсского, Ртищевского, Пугачевского, Алгайского районов и Саратова.
В Саратовской области установят шесть площадок для мини-футбола

Для ребят соорудят мини-футбольное поле площадью 20 на 40 метров с резиновым покрытием и ограждением. Также дети получат новый спортивный инвентарь.

Планируется, что все шесть площадок установят к середине июля.