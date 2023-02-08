В Саратовской области установят шесть площадок для мини-футбола
Универсальные площадки установят для победителей футбольного турнира среди дворовых команд из Озинского, Энгельсского, Ртищевского, Пугачевского, Алгайского районов и Саратова.
Для ребят соорудят мини-футбольное поле площадью 20 на 40 метров с резиновым покрытием и ограждением. Также дети получат новый спортивный инвентарь.
Планируется, что все шесть площадок установят к середине июля.
Для ребят соорудят мини-футбольное поле площадью 20 на 40 метров с резиновым покрытием и ограждением. Также дети получат новый спортивный инвентарь.
Планируется, что все шесть площадок установят к середине июля.