Сибирские самоеды Даря и Даля подарили пенсионерам положительные эмоции

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В Саратовской области успешно используются различные социальные технологии в рамках национального проекта «Демография» направленные на спортивную активность, творчество, восстановление и реабилитацию. Кроме того, в комплексных центрах социального обслуживания применяются и другие методики, помогающие пенсионерам вести интересный и позитивный образ жизни.Например, в комплексном центре социального обслуживания г. Саратова успешно применяется зоотерапия. Пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья познакомились с самоедскими собакам Дарей и Далей, а также сфотографировались с ними на память.Как рассказала представительница саратовского питомника Мария, самоеды – уникальная порода собак, насчитывающая тысячелетнюю историю. Ее название происходит от названия северной народности. Эти собаки относятся к ездовым породам. Кроме того, самоеды – необычайно дружелюбные и активные, что и доказали во время своего визита в центр соцобслуживания.«Здесь проводится очень много интересных занятий для нас, пожилых людей. Сегодня нам подарили прекрасную возможность вживую увидеть этих милых собак, погладить их. До этого даже не знала, что такая порода есть. Как говорится, век живи – век учись, а центр соцобслуживания нам в этом помогает. Никогда не поздно узнавать что-то новое», – поделилась впечатлениями Любовь Александровна Фролова.Как отметили в министерстве труда и социальной защиты области, главная цель комплексной работы с пожилыми людьми - сохранение их активного образа жизни, формирование положительных эмоций, что оказывает непосредственное влияние на продление продолжительности жизни.