Михаил Исаев: «С детьми-сиротами в первую очередь нужно наладить коммуникации»
Вчера в Энгельсе под председательством спикера регпарламента Михаила Исаева (фракция «Единая Россия») проходит выездное расширенное совещание по вопросам обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Энгельсском, Александрово-Гайском, Дергачевском, Ершовском, Краснокутском, Марксовском, Новоузенском, Озинском, Питерском, Ровенском, Советском, Федоровском районах.
В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы и регионального парламента, члены областного Правительства, прокуратуры, ГУ МВД, органов опеки, представители банков.
Михаил Исаев напомнил, что на прошлой неделе аналогичная встреча прошла в стенах регпарламента.
«Это мероприятие подтвердило, что большинство вопросов, которые задают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, носят информационный характер. Это значит, что нужно в первую очередь наладить коммуникации», – отметил Михаил Исаев.
Спикер облдумы сообщил, что подобные встречи будут проходить каждый понедельник. В ближайшее время они запланированы в Балакове и Балашове.
Зампред областного Правительства Павел Мигачев озвучил данные по количеству детей-сирот по каждому району, а также сообщил, что с сегодняшнего дня начал работать консультационный центр для детей-сирот по вопросу предоставления им жилья по телефону (8452) 74-44-20. Он был создан по поручению Губернатора Романа Бусаргина в министерстве строительства и ЖКХ. Действует и чат-бот в Телеграм.
Михаил Исаев обратил внимание, что нововведения не будут работать, если главы муниципальных образований не станут точкой, объединяющей детей-сирот на территории.
«Не ребята должны приезжать к нам на консультацию или за решением вопроса с документами, а мы должны приходить к ним с ответами. Не надо детям-сиротам тратить средства на адвокатов, на суды. Это власти должны максимально помогать гражданам, брать на себя все расходы», – подчеркнул Михаил Исаев.
В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы и регионального парламента, члены областного Правительства, прокуратуры, ГУ МВД, органов опеки, представители банков.
Михаил Исаев напомнил, что на прошлой неделе аналогичная встреча прошла в стенах регпарламента.
«Это мероприятие подтвердило, что большинство вопросов, которые задают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, носят информационный характер. Это значит, что нужно в первую очередь наладить коммуникации», – отметил Михаил Исаев.
Спикер облдумы сообщил, что подобные встречи будут проходить каждый понедельник. В ближайшее время они запланированы в Балакове и Балашове.
Зампред областного Правительства Павел Мигачев озвучил данные по количеству детей-сирот по каждому району, а также сообщил, что с сегодняшнего дня начал работать консультационный центр для детей-сирот по вопросу предоставления им жилья по телефону (8452) 74-44-20. Он был создан по поручению Губернатора Романа Бусаргина в министерстве строительства и ЖКХ. Действует и чат-бот в Телеграм.
Михаил Исаев обратил внимание, что нововведения не будут работать, если главы муниципальных образований не станут точкой, объединяющей детей-сирот на территории.
«Не ребята должны приезжать к нам на консультацию или за решением вопроса с документами, а мы должны приходить к ним с ответами. Не надо детям-сиротам тратить средства на адвокатов, на суды. Это власти должны максимально помогать гражданам, брать на себя все расходы», – подчеркнул Михаил Исаев.