Михаил Исаев: «С детьми-сиротами в первую очередь нужно наладить коммуникации»

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В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы и регионального парламента, члены областного Правительства, прокуратуры, ГУ МВД, органов опеки, представители банков.Михаил Исаев напомнил, что на прошлой неделе аналогичная встреча прошла в стенах регпарламента.«Это мероприятие подтвердило, что большинство вопросов, которые задают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, носят информационный характер. Это значит, что нужно в первую очередь наладить коммуникации», – отметил Михаил Исаев.Спикер облдумы сообщил, что подобные встречи будут проходить каждый понедельник. В ближайшее время они запланированы в Балакове и Балашове.Зампред областного Правительства Павел Мигачев озвучил данные по количеству детей-сирот по каждому району, а также сообщил, что с сегодняшнего дня начал работать консультационный центр для детей-сирот по вопросу предоставления им жилья по телефону (8452) 74-44-20. Он был создан по поручению Губернатора Романа Бусаргина в министерстве строительства и ЖКХ. Действует и чат-бот в Телеграм.Михаил Исаев обратил внимание, что нововведения не будут работать, если главы муниципальных образований не станут точкой, объединяющей детей-сирот на территории.«Не ребята должны приезжать к нам на консультацию или за решением вопроса с документами, а мы должны приходить к ним с ответами. Не надо детям-сиротам тратить средства на адвокатов, на суды. Это власти должны максимально помогать гражданам, брать на себя все расходы», – подчеркнул Михаил Исаев.