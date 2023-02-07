КИНОВИДЕОЦЕНТР приглашает на «КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА»
Тематическая кинопрограмма приурочена ко Дню защитника Отечества.
Специалисты областного киновидеоцентра приглашают организованные группы учащихся начальных классов на тематическую кинопрограмму «Курс молодого бойца», приуроченную ко Дню защитника Отечества.
В ходе интерактивного мероприятия ребята побывают в роли разведчиков, научатся оказывать первую медицинскую помощь, узнают о видах Вооруженных Сил России, соберут «тревожный чемоданчик» и даже попробуют себя в инсценировке шпионской истории.
По окончании кинопрограммы юные зрители посмотрят тематический художественный или анимационный фильм.
Мероприятие организуется по предварительной записи в кинозале «На Рижской» и на площадках учреждений культуры и образования Саратова и области.
Для зрителей постарше в афише областного киновидеоцентра представлены художественные фильмы «Нахимовцы», «Мы смерти смотрели в лицо», «Зеленые цепочки» и «Подольские курсанты». Билеты на картины доступны по Пушкинской карте.
Стоимость билетов – от 100 руб./чел.
Контактные телефоны для справок: (8452) 62-31-98, 62-02-71.
Специалисты областного киновидеоцентра приглашают организованные группы учащихся начальных классов на тематическую кинопрограмму «Курс молодого бойца», приуроченную ко Дню защитника Отечества.
В ходе интерактивного мероприятия ребята побывают в роли разведчиков, научатся оказывать первую медицинскую помощь, узнают о видах Вооруженных Сил России, соберут «тревожный чемоданчик» и даже попробуют себя в инсценировке шпионской истории.
По окончании кинопрограммы юные зрители посмотрят тематический художественный или анимационный фильм.
Мероприятие организуется по предварительной записи в кинозале «На Рижской» и на площадках учреждений культуры и образования Саратова и области.
Для зрителей постарше в афише областного киновидеоцентра представлены художественные фильмы «Нахимовцы», «Мы смерти смотрели в лицо», «Зеленые цепочки» и «Подольские курсанты». Билеты на картины доступны по Пушкинской карте.
Стоимость билетов – от 100 руб./чел.
Контактные телефоны для справок: (8452) 62-31-98, 62-02-71.