КИНОВИДЕОЦЕНТР приглашает на «КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА»

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Специалисты областного киновидеоцентра приглашают организованные группы учащихся начальных классов на тематическую кинопрограмму «Курс молодого бойца», приуроченную ко Дню защитника Отечества.В ходе интерактивного мероприятия ребята побывают в роли разведчиков, научатся оказывать первую медицинскую помощь, узнают о видах Вооруженных Сил России, соберут «тревожный чемоданчик» и даже попробуют себя в инсценировке шпионской истории.По окончании кинопрограммы юные зрители посмотрят тематический художественный или анимационный фильм.Мероприятие организуется по предварительной записи в кинозале «На Рижской» и на площадках учреждений культуры и образования Саратова и области.Для зрителей постарше в афише областного киновидеоцентра представлены художественные фильмы «Нахимовцы», «Мы смерти смотрели в лицо», «Зеленые цепочки» и «Подольские курсанты». Билеты на картины доступны по Пушкинской карте.Стоимость билетов – от 100 руб./чел.Контактные телефоны для справок: (8452) 62-31-98, 62-02-71.