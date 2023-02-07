Саратовец может победить в шоу «Суперниндзя»

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На телеканале СТС 13 февраля в 21:00* ( по местному времени) состоится премьера спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя» с ведущими — видеоблогером Дмитрием Масленниковым, капитаном регби-клуба ЦСКА Василием Артемьевым и звездой сериала «Классная Катя» Валерией Астаповой. Пройти самую сложную полосу препятствий в мире попробуют 175 сильнейших атлетов страны, в том числе два саратовских участника: офисный работник Рамзан Угаев и 53-летний приверженец ЗОЖ Вячеслав Мишанов.В масштабном телешоу, съёмки которого проходили в Минеральных Водах, встретились как опытные спортсмены, так и звёзды, любители и поклонники движения «ниндзя». Герои преодолевали препятствия в костюме Гринча, Человека-паука, гладиатора, Женщины-кошки, джинна, талисмана баскетбольной команды, советского учителя физкультуры. Проект снимали в холодную и дождливую погоду, поэтому трассу периодически сушили, а участникам выдавали обувь с антискользящим покрытием. Чтобы согреться, герои упражнялись на гимнастическом шесте, а ведущие танцевали рядом с теплопушкой.Создатели проекта получили больше 2000 заявок со всей России. В итоге в борьбу вступили участники со всей страны: сыровар, дрессировщик, фитнес-тренер звёзд, хоккеист, диджей, спасатель, бурильщик нефтяных скважин, участница конкурсов красоты, машинист поезда, артист балета, парапланерист и представители других профессий.Им предстояло покорить уникальную трассу, состоящую из двух полос по 100 метров. На разработку сложной конструкции, фрагменты которой доставляли 35 грузовиков, ушло полгода, а на монтаж — три недели. Полосу препятствий освещали 1374 прибора.Для победы в шоу участникам необходимо пройти отборочный этап, полуфинал, финал и суперфинал. Для успешного выступления в проекте важны скорость и количество загоревшихся колец, которые нужно снимать на каждом этапе. Если кольцо не срывается, участник не может продолжить испытание. В полуфинале семьдесят атлетов сражаются не только с трассой, но и друг с другом, проходя испытания в парной гонке на уникальной двойной полосе. Тридцать пять героев попадают в финал, и только двух лучших атлетов ждёт долгожданный суперфинал. Победит тот, кто сможет обогнать соперника и заполучить последнее кольцо на вершине 26-метровой башни.