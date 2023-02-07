Отправка писем и малогабаритных посылок с вокзалов ПривЖД выросла почти на четверть в 2022 году

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С вокзалов посылки отправляются ближайшими пассажирскими поездами. Услуга доступна более чем на 300 вокзалах по всей России. На Приволжской железной дороге в настоящее время пункты приема и выдачи открыты на вокзалах Саратов, Волгоград, Астрахань, Балаково, Аткарск, Арчеда, Петров Вал, Верхний Баскунчак, Урбах, Волжский, Озинки, Ершов, Пугачевск, Урюпино, Котельниково.К отправке принимаются документы, вещи, а также корреспонденция общим весом до 10 кг. Стоимость услуги рассчитывается исходя из веса и габарита посылки, а также расстояния до пункта назначения.В целях предотвращения передачи запрещённых грузов (скоропортящихся продуктов, лекарственных средств, колющих предметов и т.д.) упаковка производится специалистом вокзального комплекса. Для исключения несанкционированного открытия применяется фирменная клейкая лента. В качестве дополнительной защиты контейнеров и конвертов используются номерные одноразовые пломбы.