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Отправка писем и малогабаритных посылок с вокзалов ПривЖД выросла почти на четверть в 2022 году

Новости
В 2022 году с вокзалов ПривЖД отправлено более 10 тыс. небольших посылок, конвертов и бандеролей. Это на 24% больше, чем в 2021 году. Количество посылок, поступивших для выдачи, увеличилось на 21%.
Отправка писем и малогабаритных посылок с вокзалов ПривЖД выросла почти на четверть в 2022 году

С вокзалов посылки отправляются ближайшими пассажирскими поездами. Услуга доступна более чем на 300 вокзалах по всей России. На Приволжской железной дороге в настоящее время пункты приема и выдачи открыты на вокзалах Саратов, Волгоград, Астрахань, Балаково, Аткарск, Арчеда, Петров Вал, Верхний Баскунчак, Урбах, Волжский, Озинки, Ершов, Пугачевск, Урюпино, Котельниково.

К отправке принимаются документы, вещи, а также корреспонденция общим весом до 10 кг. Стоимость услуги рассчитывается исходя из веса и габарита посылки, а также расстояния до пункта назначения.

В целях предотвращения передачи запрещённых грузов (скоропортящихся продуктов, лекарственных средств, колющих предметов и т.д.) упаковка производится специалистом вокзального комплекса. Для исключения несанкционированного открытия применяется фирменная клейкая лента. В качестве дополнительной защиты контейнеров и конвертов используются номерные одноразовые пломбы.