Швейная компания откроет в Саратове новый цех

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Сейчас в составе АО «Легпромресурс» два швейных подразделения в Базарном Карабулаке и Калининске, а также раскройное подразделение, конструкторское бюро и швейная лаборатория по разработке новых моделей в Саратове. Спрос на продукцию, основными заказчиками которой являются компании газовой промышленности, растет. В 2022 году отгрузка увеличилась на 68%.Чтобы обеспечить швейные подразделения необходимым объемом кроя, в этом году компания планирует открыть новый раскройный цех в Саратове и создать 20 новых рабочих мест. Инвестиции в проект превысят 20 млн рублей.Как и ряду других предприятий отрасли, «Легпромресурсу» нужны швеи. Площадка в Калининске готова дополнительно принять до 40 работников – при том, что средняя зарплата в подразделении по итогам 2022 года превысила 40 тыс. рублей. Для решения кадрового вопроса Михаил Торгашин обратился в региональное министерство образования с предложением включить в образовательные программы Калининского техникума агробизнеса подготовку швей.