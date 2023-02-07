7 Февраля 2023 ВТОРНИК
Новости
12:03 | 07 февраля
Дмитрий Чернышенко: «Россия будет задавать стандарты развития фиджитал-спорта»
11:02 | 07 февраля
КИНОВИДЕОЦЕНТР приглашает на «КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА»
10:03 | 07 февраля
Саратовец может победить в шоу «Суперниндзя»
09:00 | 07 февраля
Отправка писем и малогабаритных посылок с вокзалов ПривЖД выросла почти на четверть в 2022 году
18:00 | 06 февраля
Швейная компания откроет в Саратове новый цех
17:00 | 06 февраля
Губернатор поручил включить ряд объектов Краснопартизанского района в реализацию программ
16:00 | 06 февраля
Ветеринары проводят плановую вакцинацию животных от инфекционных заболеваний
15:00 | 06 февраля
8 млн рублей дополнительно выделили Cаратовской области на догазификацию
14:00 | 06 февраля
Энгельсский «Химик» одержал победу над саратовской командой «НПХЛ50+» со счётом 4:1
13:00 | 06 февраля
В Красноармейском колледже создадут бюджетные места для подготовки кадров на местный завод
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Швейная компания откроет в Саратове новый цех

Новости
В этом году швейная компания АО «Легпромресурс» планирует открыть в Саратове новый цех. Об этом сообщили заместителю Председателя Правительства области – министру промышленности и энергетики Михаилу Торгашину во время его визита на одну из площадок организации в Калининске.
Швейная компания откроет в Саратове новый цех



Сейчас в составе АО «Легпромресурс» два швейных подразделения в Базарном Карабулаке и Калининске, а также раскройное подразделение, конструкторское бюро и швейная лаборатория по разработке новых моделей в Саратове. Спрос на продукцию, основными заказчиками которой являются компании газовой промышленности, растет. В 2022 году отгрузка увеличилась на 68%.

Чтобы обеспечить швейные подразделения необходимым объемом кроя, в этом году компания планирует открыть новый раскройный цех в Саратове и создать 20 новых рабочих мест. Инвестиции в проект превысят 20 млн рублей.

Как и ряду других предприятий отрасли, «Легпромресурсу» нужны швеи. Площадка в Калининске готова дополнительно принять до 40 работников – при том, что средняя зарплата в подразделении по итогам 2022 года превысила 40 тыс. рублей. Для решения кадрового вопроса Михаил Торгашин обратился в региональное министерство образования с предложением включить в образовательные программы Калининского техникума агробизнеса подготовку швей.