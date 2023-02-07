Губернатор поручил включить ряд объектов Краснопартизанского района в реализацию программ

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Было отмечено, что этом году сразу 22 объекта района вошли в федеральные и региональные проекты. В их числе: ремонт детсадов, школ, ДК и спортзалов по региональным программам; новый образовательный центр «Точка роста» в с. Сулак; реконструкция очистных в пос. Горный.В следующем году Краснопартизанский район также планирует по максимуму зайти в различные программы. В числе проектов – ремонт ДК в с. Сакма, реконструкция здания детсада под многофункциональный образовательно-культурный центр в пос. Горный.Губернатор пообещал помочь муниципалитету с финансированием проектной документации по этим объектам.Роман Бусаргин также поручил включить реконструкцию водопроводных сетей в Рукопольском МО в федеральную программу по развитию коммунальной инфраструктуры. Напомним, наш регион получит на обновление коммунальных сетей 1,8 млрд рублей.