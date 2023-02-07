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Ветеринары проводят плановую вакцинацию животных от инфекционных заболеваний

Новости
Областная ветеринарная служба приступила к плановым противоэпизоотическим мероприятиям, в рамках которых ветеринарные специалисты проводят вакцинацию животных, а также взятие крови для исследований на различные болезни животных.
Ветеринары проводят плановую вакцинацию животных от инфекционных заболеваний


Проведение подобных мероприятий является обязательным для всех владельцев животных. На сегодня в районах области исследовано на бруцеллез почти 22 тысячи голов животных, более 7 тысяч животных - на лейкоз, почти 9 тысяч – на туберкулез. 85 тысяч животных привито против бешенства, почти 17 тысячи голов скота иммунизировано против сибирской язвы. Крупный рогатый скот прививают против нодулярного дерматита. На текущий момент уже проведено более 57 тысяч вакцинаций.

Кроме того, сохраняют актуальность вопросы профилактики такого опасного и социально значимого заболевания, как ящур. На сегодня против ящура привито почти 113 тысяч восприимчивых животных.

Отметим, что плановым противоэпизоотическим мероприятиям должно быть подвергнуто каждое животное. Очень важно, чтобы при проведении ветеринарных обработок был осуществлен полный охват имеющегося в хозяйствах поголовья. Массовые ветеринарные обработки животных играют ключевую роль в системе профилактики инфекционных заболеваний. Перед ветеринарной службой стоит задача завершить обработки сельскохозяйственных животных до начала пастбищного сезона.