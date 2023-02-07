8 млн рублей дополнительно выделили Cаратовской области на догазификацию

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Из этих средств с учетом регионального софинансирования будут выплачиваться субсидии льготным категориям участников догазификации, в том числе, ветеранам Великой Отечественной войны и многодетным семьям.В Саратовской области субсидия составит 100 тысяч рублей. Ею можно компенсировать расходы на работы внутри участка и покупку оборудования.Напомним, что программа социальной газификации стартовала в 2021 году по поручению Президента России Владимира Путина. На сегодняшний день в регионе принято свыше 4,2 тыс. заявок на догазификацию.Направить заявку онлайн можно на Госуслугах, портале Единого оператора газификации, официальных сайтах «Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз».