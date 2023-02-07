Энгельсский «Химик» одержал победу над саратовской командой «НПХЛ50+» со счётом 4:1
Игра прошла в рамках областной Ночной хоккейной лиги на льду Дворца спорта «Кристалл».
Хоккеисты Геннадий Лукьянов и Александр Пузин забросили по две шайбы в ворота соперника.
На 41-й минуте саратовские хоккеисты забили один гол энгельситам. Итог встречи – 4:1.
«Химик» по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице.
Хоккеисты Геннадий Лукьянов и Александр Пузин забросили по две шайбы в ворота соперника.
На 41-й минуте саратовские хоккеисты забили один гол энгельситам. Итог встречи – 4:1.
«Химик» по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице.