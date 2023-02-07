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В Красноармейском колледже создадут бюджетные места для подготовки кадров на местный завод
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В Красноармейском колледже создадут бюджетные места для подготовки кадров на местный завод

Новости
В Красноармейском автомобилестроительном колледже будут открыты 25 дополнительных бюджетных мест по специальности «Технология машиностроения». Рабочие этой профессии нужны местному механическому заводу.
В Красноармейском колледже создадут бюджетные места для подготовки кадров на местный завод




Решение было принято после обращения Губернатора Романа Бусаргина к учредителю колледжа в Москве.

Напомним, глава региона посетил Красноармейский завод в прошлом году. На производстве есть свободные рабочие места с хорошей зарплатой, но не хватает специалистов. При этом местный колледж готовит подходящих специалистов, однако набор на это направление ранее вёлся только на платной основе.

Первый бюджетный набор на специальность «Технология машиностроения» начнётся в Красноармейске на 2023/2024 учебный год