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Балаковский район получит на дороги 100 млн рублей

Новости
Губернатор Роман Бусаргин обсудил с главой Балаковского района Сергеем Грачёвым реализацию проектов в муниципалитете.
Балаковский район получит на дороги 100 млн рублей



Глава региона принял решение выделить дополнительные 100 млн рублей на дороги в г. Балаково. Конкурсные процедуры на ремонт должны пройти уже в ближайшее время, чтобы начать работы, как только позволит погода.

Напомним, в прошлом году Роман Бусаргин на встрече с жителями пообещал, что ремонт городских улиц обязательно будет продолжен. В целом по Балаково дорожный вопрос стоит достаточно остро, многие улицы нужно привести в нормативное состояние.

Также обсуждалась возможность передачи на региональный уровень крупной городской магистрали в составе Моста Победы через Судоходный канал, ул. 30 лет Победы и ул. Братьев Захаровых.

На встрече был поднят вопрос о реализации ряда проектов в сфере культуры. В этом году в Балаково ведётся строительство Центра культурного развития, в селе Быков Отрог – нового ДК. Губернатор пообещал оказать поддержку Балаковскому району в финансировании этих проектов.