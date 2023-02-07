Балаковский район получит на дороги 100 млн рублей

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Глава региона принял решение выделить дополнительные 100 млн рублей на дороги в г. Балаково. Конкурсные процедуры на ремонт должны пройти уже в ближайшее время, чтобы начать работы, как только позволит погода.Напомним, в прошлом году Роман Бусаргин на встрече с жителями пообещал, что ремонт городских улиц обязательно будет продолжен. В целом по Балаково дорожный вопрос стоит достаточно остро, многие улицы нужно привести в нормативное состояние.Также обсуждалась возможность передачи на региональный уровень крупной городской магистрали в составе Моста Победы через Судоходный канал, ул. 30 лет Победы и ул. Братьев Захаровых.На встрече был поднят вопрос о реализации ряда проектов в сфере культуры. В этом году в Балаково ведётся строительство Центра культурного развития, в селе Быков Отрог – нового ДК. Губернатор пообещал оказать поддержку Балаковскому району в финансировании этих проектов.