Победителям турнира предоставят новые спортплощадки

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В составе площадки – мини-футбольное поле 20 на 40 метров с резиновым покрытием, спортивный инвентарь, ограждение. Планируется, что все 6 площадок будут установлены к середине июля.Напомним, Роман Бусаргин в прошлом году посетил финальные соревнования турнира по дворовому футболу. Дополнительно к призам командам-победителям было решено установить спортплощадки в районах, где занимаются мальчики и девочки.