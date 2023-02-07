Победителям турнира предоставят новые спортплощадки
По поручению Губернатора Романа Бусаргина в 6 муниципалитетах установят универсальные площадки для мини-футбола. Их получат победители футбольного турнира среди дворовых команд из Озинского, Энгельсского, Ртищевского, Пугачевского, Алгайского районов и г. Саратова.
В составе площадки – мини-футбольное поле 20 на 40 метров с резиновым покрытием, спортивный инвентарь, ограждение. Планируется, что все 6 площадок будут установлены к середине июля.
Напомним, Роман Бусаргин в прошлом году посетил финальные соревнования турнира по дворовому футболу. Дополнительно к призам командам-победителям было решено установить спортплощадки в районах, где занимаются мальчики и девочки.
В составе площадки – мини-футбольное поле 20 на 40 метров с резиновым покрытием, спортивный инвентарь, ограждение. Планируется, что все 6 площадок будут установлены к середине июля.
Напомним, Роман Бусаргин в прошлом году посетил финальные соревнования турнира по дворовому футболу. Дополнительно к призам командам-победителям было решено установить спортплощадки в районах, где занимаются мальчики и девочки.