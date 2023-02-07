В ТЮЗе прошла необычная акция

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Идея саратовского театра юного зрителя была воспринята с большим энтузиазмом. Зрители писали слова поддержки, добрые пожелания, поздравляли с наступающим праздником – днем защитника Отечества.Всех участников акции научили складывать письма треугольниками – так, как это делали солдаты во время Великой Отечественной войны.Мероприятие прошло в рамках Всероссийской молодежной акции «Письмо защитнику Отечества». Все написанные зрителями письма были отправлены в Североморск, бойцам Северного флота.