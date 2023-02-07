7 Февраля 2023 ВТОРНИК
Новости
12:03 | 07 февраля
Дмитрий Чернышенко: «Россия будет задавать стандарты развития фиджитал-спорта»
11:02 | 07 февраля
КИНОВИДЕОЦЕНТР приглашает на «КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА»
10:03 | 07 февраля
Саратовец может победить в шоу «Суперниндзя»
09:00 | 07 февраля
Отправка писем и малогабаритных посылок с вокзалов ПривЖД выросла почти на четверть в 2022 году
18:00 | 06 февраля
Швейная компания откроет в Саратове новый цех
17:00 | 06 февраля
Губернатор поручил включить ряд объектов Краснопартизанского района в реализацию программ
16:00 | 06 февраля
Ветеринары проводят плановую вакцинацию животных от инфекционных заболеваний
15:00 | 06 февраля
8 млн рублей дополнительно выделили Cаратовской области на догазификацию
14:00 | 06 февраля
Энгельсский «Химик» одержал победу над саратовской командой «НПХЛ50+» со счётом 4:1
13:00 | 06 февраля
В Красноармейском колледже создадут бюджетные места для подготовки кадров на местный завод
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В ТЮЗе прошла необычная акция

Новости
В рамках празднования 80-летия победы в Сталинградской битве, в ТЮЗе Киселева прошла необычная акция. Перед показом одной из самых проникновенных постановок о войне – «Цветочек для Ниночки» – театр предложил зрителям написать несколько слов нынешним военнослужащим: тем, кто находится на передовой, кто защищает нашу страну сегодня, тем, кто восстанавливает здоровье в военных госпиталях.
В ТЮЗе прошла необычная акция

Идея саратовского театра юного зрителя была воспринята с большим энтузиазмом. Зрители писали слова поддержки, добрые пожелания, поздравляли с наступающим праздником – днем защитника Отечества.

Всех участников акции научили складывать письма треугольниками – так, как это делали солдаты во время Великой Отечественной войны.

В ТЮЗе прошла необычная акция
В ТЮЗе прошла необычная акция
Мероприятие прошло в рамках Всероссийской молодежной акции «Письмо защитнику Отечества». Все написанные зрителями письма были отправлены в Североморск, бойцам Северного флота.