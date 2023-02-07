В ТЮЗе прошла необычная акция
В рамках празднования 80-летия победы в Сталинградской битве, в ТЮЗе Киселева прошла необычная акция. Перед показом одной из самых проникновенных постановок о войне – «Цветочек для Ниночки» – театр предложил зрителям написать несколько слов нынешним военнослужащим: тем, кто находится на передовой, кто защищает нашу страну сегодня, тем, кто восстанавливает здоровье в военных госпиталях.
Идея саратовского театра юного зрителя была воспринята с большим энтузиазмом. Зрители писали слова поддержки, добрые пожелания, поздравляли с наступающим праздником – днем защитника Отечества.
Всех участников акции научили складывать письма треугольниками – так, как это делали солдаты во время Великой Отечественной войны.
Мероприятие прошло в рамках Всероссийской молодежной акции «Письмо защитнику Отечества». Все написанные зрителями письма были отправлены в Североморск, бойцам Северного флота.
Идея саратовского театра юного зрителя была воспринята с большим энтузиазмом. Зрители писали слова поддержки, добрые пожелания, поздравляли с наступающим праздником – днем защитника Отечества.
Всех участников акции научили складывать письма треугольниками – так, как это делали солдаты во время Великой Отечественной войны.
Мероприятие прошло в рамках Всероссийской молодежной акции «Письмо защитнику Отечества». Все написанные зрителями письма были отправлены в Североморск, бойцам Северного флота.