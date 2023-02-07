Среди юных интеллектуалов определены лидеры
В Саратове прошел муниципальный (отборочный) этап интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников по игре «Что? Где? Когда?». Участниками игры стали более 450 старшеклассников из 69 общеобразовательных учреждений.
Игра проводилась на четырёх площадках города — в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, МАОУ «Лицей № 24 имени М.М. Расковой», МОУ «СОШ № 72» и МАОУ «СОШ № 18 УИП имени О.П. Табакова».
Организаторами мероприятия выступили комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» и Поволжский институт управления РАНХиГС.
Во время проведения игры учащиеся смогли не только показать свои интеллектуальные способности и эрудицию, но и сплочённость, а также умение работать в команде.
Студенты, преподаватели и сотрудники отдела по работе с абитуриентами Президентской академии организованными командами обеспечили проведение честной игры на каждой из площадок. В качестве членов жюри выступили доценты Константин Африкантов, Екатерина Каминская, Людмила Грахольская и Галина Пукач.
По итогам игр на всех четырёх площадках определились лидеры:
– команда «Юные Ньютоны» (МАОУ «Лицей Солярис») — 21 балл;
– команда «В.В.К.» (ГАОУ СО «ФТЛ №1») — 19 баллов;
– команда «Солярис» (МАОУ «Лицей Солярис») — 18 баллов;
– команда «Изподвыподверта» (ГАОУ СО «ФТЛ №1») — 18 баллов;
– команда «Без комментариев» (МАОУ «Гимназия № 4») — 15 баллов.
Игра проводилась на четырёх площадках города — в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, МАОУ «Лицей № 24 имени М.М. Расковой», МОУ «СОШ № 72» и МАОУ «СОШ № 18 УИП имени О.П. Табакова».
Организаторами мероприятия выступили комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» и Поволжский институт управления РАНХиГС.
Во время проведения игры учащиеся смогли не только показать свои интеллектуальные способности и эрудицию, но и сплочённость, а также умение работать в команде.
Студенты, преподаватели и сотрудники отдела по работе с абитуриентами Президентской академии организованными командами обеспечили проведение честной игры на каждой из площадок. В качестве членов жюри выступили доценты Константин Африкантов, Екатерина Каминская, Людмила Грахольская и Галина Пукач.
По итогам игр на всех четырёх площадках определились лидеры:
– команда «Юные Ньютоны» (МАОУ «Лицей Солярис») — 21 балл;
– команда «В.В.К.» (ГАОУ СО «ФТЛ №1») — 19 баллов;
– команда «Солярис» (МАОУ «Лицей Солярис») — 18 баллов;
– команда «Изподвыподверта» (ГАОУ СО «ФТЛ №1») — 18 баллов;
– команда «Без комментариев» (МАОУ «Гимназия № 4») — 15 баллов.