Среди юных интеллектуалов определены лидеры

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Игра проводилась на четырёх площадках города — в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, МАОУ «Лицей № 24 имени М.М. Расковой», МОУ «СОШ № 72» и МАОУ «СОШ № 18 УИП имени О.П. Табакова».Организаторами мероприятия выступили комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» и Поволжский институт управления РАНХиГС.Во время проведения игры учащиеся смогли не только показать свои интеллектуальные способности и эрудицию, но и сплочённость, а также умение работать в команде.Студенты, преподаватели и сотрудники отдела по работе с абитуриентами Президентской академии организованными командами обеспечили проведение честной игры на каждой из площадок. В качестве членов жюри выступили доценты Константин Африкантов, Екатерина Каминская, Людмила Грахольская и Галина Пукач.По итогам игр на всех четырёх площадках определились лидеры:– команда «Юные Ньютоны» (МАОУ «Лицей Солярис») — 21 балл;– команда «В.В.К.» (ГАОУ СО «ФТЛ №1») — 19 баллов;– команда «Солярис» (МАОУ «Лицей Солярис») — 18 баллов;– команда «Изподвыподверта» (ГАОУ СО «ФТЛ №1») — 18 баллов;– команда «Без комментариев» (МАОУ «Гимназия № 4») — 15 баллов.