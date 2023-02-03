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С жителями Саратовской области заключат социальные контракты на 550 млн рублей

Новости
В Саратовской области в текущем году продолжится оказание жителям региона государственной социальной помощи на основании социального контракта. На эту меру поддержки планируется направить свыше 550 млн рублей. Ожидается, что будет заключено свыше 5,5 тысячи соцконтрактов по действующим направлениям.


Социальные контракты будут заключаться на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

«С середины прошлого года существенно увеличилась поддержка на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – до 350 тысяч рублей, ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей. Напоминаем, что по всем направлениям жители области могут снова заключить социальный контракт после того, как пройдет один год с окончания действия предыдущего контракта. Все подробности можно узнать в учреждениях социальной поддержки населения по месту жительства», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.

Заявление о назначении государственной социальной помощи на основании соцконтракта в 2023 году можно подать до 1 августа 2023 года.
Отметим, что право на эту меру поддержки имеют семьи или граждане с невысоким уровнем дохода – среднедушевой доход не должен превышать уровень регионального прожиточного минимума. Социальный контракт – это двустороннее соглашение между учреждением социальной поддержки населения и гражданином или его семьей, по которому учреждение обязуется предоставить материальную поддержку, а гражданин и его семья берут на себя обязательства предпринять активные действия для получения постоянного самостоятельного источника дохода.