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Вокзал Волгограда стал одной из главных площадок празднования 80-летия победы в Сталинградской битве

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Вокзал Волгограда стал одной из главных площадок празднования 80-летия победы в Сталинградской битве

В честь годовщины окончания крупнейшего сражения Великой Отечественной войны в Волгоград прибыл «Поезд Победы» — интерактивный передвижной музей.

На фасаде здания в рамках проекта «Мост Памяти» была организована видеоинсталляция. Световое шоу оживило исторические кадры военного Сталинграда.

Также на территории вокзального комплекса работали тематические фотозоны, а на мультимедийном экране демонстрировали документальный фильм о Волжской рокаде.


Завершились мероприятия музыкально-драматическим спектаклем по роману Константина Симонова «Живые и мертвые» с участием камерного оркестра «Солисты Москвы» под руководством народного артиста Юрия Башмета. Отрывок концерта можно посмотреть по ссылке.

Фото: Олег Димитров