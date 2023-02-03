Вокзал Волгограда стал одной из главных площадок празднования 80-летия победы в Сталинградской битве
В честь годовщины окончания крупнейшего сражения Великой Отечественной войны в Волгоград прибыл «Поезд Победы» — интерактивный передвижной музей.
На фасаде здания в рамках проекта «Мост Памяти» была организована видеоинсталляция. Световое шоу оживило исторические кадры военного Сталинграда.
Также на территории вокзального комплекса работали тематические фотозоны, а на мультимедийном экране демонстрировали документальный фильм о Волжской рокаде.
Завершились мероприятия музыкально-драматическим спектаклем по роману Константина Симонова «Живые и мертвые» с участием камерного оркестра «Солисты Москвы» под руководством народного артиста Юрия Башмета. Отрывок концерта можно посмотреть по ссылке.
Фото: Олег Димитров