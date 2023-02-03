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В 2023 году музей Саратовской гармоники отмечает свое 10-летие. Музей был создан как часть проекта по возрождению уникального музыкального инструмента «Саратовская гармоника – народный символ земли саратовской». Основу экспозиции составляют коллекции язычковых музыкальных инструментов Владимира Комарова и экспонаты, подаренные музею членами Клуба любителей саратовской гармоники. На сегодняшний день Музей саратовской гармоники имени С.А. и В.А. Комаровых при Институте развития бизнеса и стратегий СГТУ имени Гагарина входит в десятку лучших музыкальных музеев России.В новой музейной экспозиции представлены около 400 экспонатов, в том числе более 30 музыкальных инструментов. Баяны, аккордеоны, гармони, фотографии, документы, афиши и плакаты рассказывают об истории появления саратовской гармоники, процессе становления и развития гармонного производства, его кризисе на рубеже XX-XXI веков и возрождении. В экспозиции представлены материалы о лучших ансамблях саратовской гармоники, их руководителях и виртуозах игры на этом инструменте: Игоре Карлине, Евгении Яркине, Сергее Шалимове, Артеме Дробышеве, Геннадии Ганюшкине, Александре Курдюмове, Вениамине Бурыгине и других.Особую ценность музейной экспозиции представляют саратовские гармоники, изготовленные такими известными мастерами, как Николай Поверинов, Андрей Комаров, Василий Смолин. Большой интерес представляют инструменты и детали, из которых собираются гармоники.Особенностью музея является то, что его посетители могут не только посмотреть на гармоники через витринные стекла, но и услышать их звучание, а также спеть и поиграть на инструменте.Научная концепция музея была одобрена специалистами Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М.И. Глинки.- Саратовская гармоника издавна - своеобразная визитная карточка нашего края, - рассказал директор Саратовского областного музея краеведения Евгений Казанцев. - Саратовская гармоника внесла свой вклад в общее дело Победы в годы Великой Отечественной войны, поднимая дух и настроение солдат. Большую роль в этом сыграла знаменитая певица Лидия Русланова. Она выезжала с фронтовыми бригадами и под звучание саратовской гармоники исполняла весёлые частушки и припевки. По заказу Руслановой саратовский гармонный мастер Михаил Корелин изготовил комплект из 7 инструментов в разных тональностях, на которых играл гармонист Владимир Максаков, аккомпанировавший певице.Саратовская гармоника сегодня - один из самых ярких и узнаваемых символов региона. На этом музыкальном инструменте играют творческие коллективы, в числе которых ансамбли «Саратовская гармоника», «Колокольчик» и «Серебряные колокольчики». На одной из главных улиц Саратова – проспекте Столыпина установлен памятник саратовской гармошке.