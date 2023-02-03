3 Февраля 2023 ПЯТНИЦА
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18:00 | 03 февраля
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17:00 | 03 февраля
Праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве прошли в саратовских электричках
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16:00 | 03 февраля
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15:00 | 03 февраля
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13:03 | 03 февраля
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12:00 | 03 февраля
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11:01 | 03 февраля
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10:03 | 03 февраля
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Праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве прошли в саратовских электричках

Новости
Праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве прошли в саратовских электричках

Вчера в пригородных электропоездах, проследовавших по маршрутам Саратов – Ртищево, Аткарск – Саратов, а также на станции Татищево была показана интерактивная программа «Высота 102», приуроченная к 80-летию Победы в Сталинградской битве. Её организовали сотрудники АО «Саратовская ППК», представители общественной организации «Волонтёры Победы» и студенты Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова.
В пути следования все желающие могли исполнить песни военных лет под звуки аккордеона, а также принять участие в викторине, посвящённой Сталинградской битве. Всем участникам мероприятия вручили георгиевские ленточки.