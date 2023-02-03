Праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве прошли в саратовских электричках

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Вчера в пригородных электропоездах, проследовавших по маршрутам Саратов – Ртищево, Аткарск – Саратов, а также на станции Татищево была показана интерактивная программа «Высота 102», приуроченная к 80-летию Победы в Сталинградской битве. Её организовали сотрудники АО «Саратовская ППК», представители общественной организации «Волонтёры Победы» и студенты Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова.В пути следования все желающие могли исполнить песни военных лет под звуки аккордеона, а также принять участие в викторине, посвящённой Сталинградской битве. Всем участникам мероприятия вручили георгиевские ленточки.