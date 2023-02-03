3 Февраля 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 03 февраля
Музей саратовской гармоники отмечает свое 10-летие
17:00 | 03 февраля
Праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве прошли в саратовских электричках
16:10 | 03 февраля
С жителями Саратовской области заключат социальные контракты на 550 млн рублей
16:00 | 03 февраля
Хоккеисты из Саратова стали победителями регионального этапа соревнований «Золотая шайба»
15:00 | 03 февраля
Маркс станет центром притяжения сельских спортсменов
13:03 | 03 февраля
Определен маршрут нового моста через железную дорогу на Новоастраханском шоссе
12:00 | 03 февраля
Жители Саратовской области могут принять участие в диктанте по истории Сталинградской битве
11:01 | 03 февраля
Студентам саратовского колледжа показали образцы современного оружия
10:03 | 03 февраля
Вчера губернатор области провел «Урок мужества» для саратовских кадетов
09:30 | 03 февраля
В саратовской школе возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Хоккеисты из Саратова стали победителями регионального этапа соревнований «Золотая шайба»

Новости
Хоккеисты из Саратова стали победителями регионального этапа соревнований «Золотая шайба»

1 и 2 февраля в Саратове в ФОКе «Заводской» прошли соревнования областного турнира юных хоккеистов «Золотая шайба» в возрастной группе 2010-2011 г.р. В мероприятии участие принял Федеральный инспектор по Саратовской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Людмила Борисова и первый заместитель министра молодёжной политики и спорта области Александр Абросимов.

В соревнованиях приняли участие 6 команд из Ивантеевского, Лысогорского, Марксовского, Энгельсского, Пугачевского районов области и г. Саратова.

Среди участвующих команд места распределились следующим образом:

1 место – «Альтернатива» (г. Саратов). Команда получила сертификат на сумму 125 тысяч рублей на покупку хоккейной амуниции. Кроме того, тренер хоккеистов Александр Апарин также получил сертификат на сумму 10 тысяч рублей;
2 место – «Медведь» (Пугачёвский район). Команда получила сертификат на сумму 75 тысяч рублей на покупку хоккейной амуниции;
3 место – «Нива» (Марксовский район). Хоккеисты стали обладателями денежного сертификата на сумму 50 тысяч рублей.

Среди юных хоккеистов также были разыграны специальные призы:

⁃ «Лучший нападающий» - Иван Шихарев «Звезда»;
⁃ «Лучший защитник» - Савелий Цай «Нива»;
⁃ «Лучший вратарь» - Илья Кушкарев «Медведь»;
⁃ «Лучший бомбардир» - Юрий Старшинов «Альтернатива».

Награждение победителей и призёров состоялось сегодня в ФОКе «Заводской». Командам-победителям были вручены грамоты, медали, Кубки и денежные сертификаты на приобретение хоккейной амуниции. Лучшим сельским тренерам также были вручены сертификаты на денежное поощрение.