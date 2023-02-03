Хоккеисты из Саратова стали победителями регионального этапа соревнований «Золотая шайба»

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1 и 2 февраля в Саратове в ФОКе «Заводской» прошли соревнования областного турнира юных хоккеистов «Золотая шайба» в возрастной группе 2010-2011 г.р. В мероприятии участие принял Федеральный инспектор по Саратовской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Людмила Борисова и первый заместитель министра молодёжной политики и спорта области Александр Абросимов.В соревнованиях приняли участие 6 команд из Ивантеевского, Лысогорского, Марксовского, Энгельсского, Пугачевского районов области и г. Саратова.Среди участвующих команд места распределились следующим образом:1 место – «Альтернатива» (г. Саратов). Команда получила сертификат на сумму 125 тысяч рублей на покупку хоккейной амуниции. Кроме того, тренер хоккеистов Александр Апарин также получил сертификат на сумму 10 тысяч рублей;2 место – «Медведь» (Пугачёвский район). Команда получила сертификат на сумму 75 тысяч рублей на покупку хоккейной амуниции;3 место – «Нива» (Марксовский район). Хоккеисты стали обладателями денежного сертификата на сумму 50 тысяч рублей.Среди юных хоккеистов также были разыграны специальные призы:⁃ «Лучший нападающий» - Иван Шихарев «Звезда»;⁃ «Лучший защитник» - Савелий Цай «Нива»;⁃ «Лучший вратарь» - Илья Кушкарев «Медведь»;⁃ «Лучший бомбардир» - Юрий Старшинов «Альтернатива».Награждение победителей и призёров состоялось сегодня в ФОКе «Заводской». Командам-победителям были вручены грамоты, медали, Кубки и денежные сертификаты на приобретение хоккейной амуниции. Лучшим сельским тренерам также были вручены сертификаты на денежное поощрение.