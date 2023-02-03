Маркс станет центром притяжения сельских спортсменов

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Основная цель проведения Игр - привлечение сельского населения к активным занятиям физической культурой. По итогам соревнований будет сформирована сборная команды области для участия в XI Всероссийских зимних сельских спортивных играх.В программу соревнований включены 6 видов спорта: лыжные гонки, троеборье механизаторов, троеборье дояров, волейбол, дартс, шахматы.Глава ведомства провел выездное совещание по вопросам организации и проведения Игр на территории Марксовского района.«Развитие сельского спорта - важная основа для увеличения числа занимающихся физической культурой и спортом. Маркс - территория с сильными спортивными традициями, в том числе по проведению спартакиады сельских труженников. Я благодарен главе района Дмитрию Николаевичу Романову за поддержку министерства в вопросе возрождения престижа данных соревнований. В целом мы ставим перед собой задачу системного развития спартакиадного движения трудовых коллективов в регионе», - подчеркнул Олег Дубовенко.В 2023 году сельские спортивные игры проводятся совместно с министерством сельского хозяйства области. Площадками для соревнований станут 4 спортивных объекта г.Маркс, в том числе стадион «Старт», построенный в 2021 году в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России В.В.Путиным.