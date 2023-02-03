Определен маршрут нового моста через железную дорогу на Новоастраханском шоссе

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Новый путепровод пройдёт над железной дорогой на перегоне «Зуборезный-Саратов-3», на месте действующего переезда. Помимо железнодорожной линии, под мостом пройдёт улица Пензенская. Дорожная развязка позволит свернуть с неё на Новоастраханское шоссе как в сторону центра, так и на выезд из Саратова.Губернатор Роман Бусаргин поручил объявить аукцион на проектирование дорожного объекта. Параллельно с этим необходимо определить коммуникации, которые предстоит перенести с территории будущего строительства.Напомним, с инициативой построить путепровод в прошлом году выступил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Жители города часто жаловались на постоянные пробки из-за закрытого железнодорожного переезда.