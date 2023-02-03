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Определен маршрут нового моста через железную дорогу на Новоастраханском шоссе

Новости
Выбрана трассировка нового моста через железную дорогу в Заводском районе Саратова. На прошлой неделе глава региона поручил окончательно определить его маршрут.
Определен маршрут нового моста через железную дорогу на Новоастраханском шоссе



Новый путепровод пройдёт над железной дорогой на перегоне «Зуборезный-Саратов-3», на месте действующего переезда. Помимо железнодорожной линии, под мостом пройдёт улица Пензенская. Дорожная развязка позволит свернуть с неё на Новоастраханское шоссе как в сторону центра, так и на выезд из Саратова.

Определен маршрут нового моста через железную дорогу на Новоастраханском шоссе

Губернатор Роман Бусаргин поручил объявить аукцион на проектирование дорожного объекта. Параллельно с этим необходимо определить коммуникации, которые предстоит перенести с территории будущего строительства.

Напомним, с инициативой построить путепровод в прошлом году выступил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Жители города часто жаловались на постоянные пробки из-за закрытого железнодорожного переезда.