3 Февраля 2023 ПЯТНИЦА
Новости
11:01 | 03 февраля
Студентам саратовского колледжа показали образцы современного оружия
10:03 | 03 февраля
Вчера губернатор области провел «Урок мужества» для саратовских кадетов
09:30 | 03 февраля
В саратовской школе возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза
08:53 | 03 февраля
Вокзал Волгограда стал одной из главных площадок празднования 80-летия победы в Сталинградской битве
18:00 | 02 февраля
Контрактную систему в сфере госзакупок планируют модернизировать
17:50 | 02 февраля
Рост компенсации за проезд льготников назван шагом навстречу транспортной отрасли региона
16:00 | 02 февраля
В Саратове началась установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД
15:03 | 02 февраля
Саратовская область стала пилотным регионом Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства
14:02 | 02 февраля
2 февраля - День Победы в Сталинградской битве
13:00 | 02 февраля
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Студентам саратовского колледжа показали образцы современного оружия

Новости
Студентам саратовского колледжа показали образцы современного оружия

Председатель Саратовской региональной общественной организации морских пехотинцев "Тайфун" Михаил Панкратов и атаман Окружного (отдельского) казачьего общества Саратовской области, Саратовского городского казачьего общества, полковник Андрей Фетисов провели урок мужества, посвященный дню Воинской славы России "Победы в Сталинградской битве", в Саратовском областном химико- технологическом техникуме.

Студентам саратовского колледжа показали образцы современного оружия

Студентам саратовского колледжа показали образцы современного оружия

Студенты узнали о героических поступках бойцов Красной армии при защите Сталинграда, морских пехотинцев при освобождении Мариуполя, где находился свой дом Павлова, и освобождения мирного населения, которых фашисты брали в качестве живого щита для прикрытия. Гости продемонстрировали фильмы с очевидцами тех событий, а также провели исторические параллели с днем сегодняшним - и разъяснили значение специальной военной операции на Украине. Ребятам показали современное оружие, с которым наши бойцы выполняют боевые задачи. После этого студенты самостоятельно смогли произвести разборку и сборку АК.

Студентам саратовского колледжа показали образцы современного оружия