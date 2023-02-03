Студентам саратовского колледжа показали образцы современного оружия

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Председатель Саратовской региональной общественной организации морских пехотинцев "Тайфун" Михаил Панкратов и атаман Окружного (отдельского) казачьего общества Саратовской области, Саратовского городского казачьего общества, полковник Андрей Фетисов провели урок мужества, посвященный дню Воинской славы России "Победы в Сталинградской битве", в Саратовском областном химико- технологическом техникуме.Студенты узнали о героических поступках бойцов Красной армии при защите Сталинграда, морских пехотинцев при освобождении Мариуполя, где находился свой дом Павлова, и освобождения мирного населения, которых фашисты брали в качестве живого щита для прикрытия. Гости продемонстрировали фильмы с очевидцами тех событий, а также провели исторические параллели с днем сегодняшним - и разъяснили значение специальной военной операции на Украине. Ребятам показали современное оружие, с которым наши бойцы выполняют боевые задачи. После этого студенты самостоятельно смогли произвести разборку и сборку АК.