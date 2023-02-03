Вчера губернатор области провел «Урок мужества» для саратовских кадетов

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Глава региона рассказал кадетам о помощи жителей прифронтового Саратова, которую оказывали для осажденного Сталинграда, подвигах воинов-автомобилистов на «дороге жизни», проложенной из нашего города. Роман Бусаргин на примере 24-летнего бронебойщика Ильи Каплунова отметил мужество наших воинов. Каплунов ценой собственной жизни в одиночку уничтожил 9 вражеских танков. В свою очередь ребята поделились своими планами на будущее – почти все они хотят связать свою судьбу с армией и пойти учиться в военные училища. Кроме того, кадеты продемонстрировали навыки стрельбы из пневматической винтовки, а также разборки-сборки автомата Калашникова.«Вы – будущие защитники своей Родины, настоящие мужчины и патриоты. Такая школа нужна нашей области, сюда хотят поступать учиться. Конкурс – 3 человека на место. Это говорит о высоком уровне подготовки», - резюмировал губернатор.В конце встречи Роман Бусаргин подарил кадетам флаг Саратовской области с подписями военнослужащих, которые в настоящее время защищают Родину в зоне СВО.