В саратовской школе возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза
Сегодня в МОУ «СОШ №43 имени В.Ф.Маргелова» состоялось возложение цветов к памятнику Героя Советского союза В.Ф.Маргелову.
На мероприятии присутствовали председатель правления Боевого братства по Заводскому району, майор запаса Шурпин С.М., майор запаса МВД, ветеран боевых действий Попов С.Г. и майор заместитель председателя Заводского районного отделения Боевое Братство Канаев Д.С.
Из учащихся старших классов был выстроен почетный караул. Прозвучал звук метронома, как символ несгибаемого духа Советского народа.