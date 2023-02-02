Рост компенсации за проезд льготников назван шагом навстречу транспортной отрасли региона

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С 1 января сумма компенсации за одну поездку льготника увеличилась до 15 рублей, а с 1 июня – перевозчикам будет возвращаться 20 рублей.Как рассказал генеральный директор АО «Пассажиртранс-1» Михаил Любарский, решение назрело давно:«Компенсационная выплата не менялась много лет и совсем не покрывала расходов на содержание автопарка, зарплаты водителей. А ведь и ремонт, и покупка топлива, и обслуживание транспорта – всё это требует финансов ежедневно.Увеличение размера компенсации за проезд льготных категорий граждан –шаг навстречу транспортной отрасли. Решение, которое принял Роман Бусаргин, для перевозчиков, в том числе нашего предприятия, существенная поддержка.Наш маршрут № 2Д востребован у пассажиров, в том числе у льготников. Повышение компенсации позволит больше средств выделять на содержание подвижного состава, что, в свою очередь, повысит качество обслуживания пассажиров».Напомним, в конце прошлого года Губернатор Роман Бусаргин в ходе совещания по работе льготных транспортных карт в Саратовской области, отметил, что выстроена понятная и прозрачная система. Глава региона поставил задачу сохранить все маршруты, на которых действуют льготы и в дальнейшем увеличить их число. Чтобы перевозчики не испытывали проблем с недофинансированием, губернатором было дано поручение обеспечить рост компенсации за проезд льготников.