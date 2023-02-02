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Контрактную систему в сфере госзакупок планируют модернизировать

Новости
Председатель областной Думы Михаил Исаев (фракция «Единая Россия») в своем телеграм-канале рассказал о работе над усовершенствованием механизмов реализации законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.
Контрактную систему в сфере госзакупок планируют модернизировать

-Наша задача – сделать так, чтобы недобросовестные подрядчики не могли получать контракты с бюджетным финансированием. Вторая важная тема, которой мы занимаемся – это определение должностных лиц, имеющих право выступать в роли заказчика проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ. Абсолютно согласен, что этим не должны заниматься руководители социальных учреждений. Об этом также мы говорили в начале недели на партийной площадке на совещании с участием секретаря реготделения Николая Панкова.
Среди озвученных сегодня предложений – создание Центра компетенций, разработка типовой документации, привлечение в проектный институт квалифицированных кадров, подготовка новый специалистов и др. В ближайшее время рассмотрим этот вопрос в более широком кругу с участием заинтересованных сторон», - подчеркнул спикер регпарламента.

Зампред областной Думы Татьяна Ерохина (фракция «Единая Россия») добавила, что одно из предложений - установить единые критерии отбора подрядчиков для участия в реализации нацпроектов и госпрограмм.

-В числе прочего учитывать и уровень зарплаты в организации, и опыт выполнения аналогичных работ, и отсутствие долгов по налогам.
Важно, чтобы информация о том, как подрядчик выполняет свои обязательства по договору, была публичной. Эти данные мог бы аккумулировать уполномоченный орган, а затем на их основании готовить специальный доклад. В нем будет отражаться и положительный, и отрицательный опыт, указываться организации, которые справились с задачами, и те, которые нарушили свои обязательства. Подобный доклад должен публиковаться в официальных источниках и быть максимально доступным», – отметила Татьяна Ерохина.