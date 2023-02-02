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В Саратове началась установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД

Новости


Вчера начался монтаж нескольких комплексов в центре города, по ул. Рабочей. Ход монтажных работ проверили директор ГКУ СО «Региональный навигационно-информационный центр» (РНИЦ) Евгений Остроумов с журналистами.

В Саратове началась установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД



«Долгосрочный контракт на 300 камер был заключен в прошлом году. Подрядчик приобрел необходимое количество оборудования и вот сейчас началась его установка. Сразу оговоримся – камеры будут взяты в аренду, но после окончания срока контракта (а это пять лет) все оборудование останется в собственности области. Размещение планируется завершить уже в мае 2023 года», - рассказал Остроумов.

Из этих 300 комплексов фиксации нарушений – 100 единиц оборудования будут фиксировать нарушения на перекрестке, 30 – нарушения проезда пешеходного перехода, 70 – нарушения остановки и стоянки транспортных средств, 100 – нарушения скоростного режима.

Самое большое количество комплексов будет «прописано» в Саратове – 124 единицы, далее в Энгельсе – 51, остальные появятся на региональных автодорогах и крупных населенных пунктах области.

Кроме этого долгосрочного контракта, в 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланировано приобретение еще пяти комплексов фотовидеофиксации. Три из них – это универсальные комплексы «Кордон. Про», которых в области еще не было. Установленное в машины оборудование будет вести контроль по ходу движения, например, фиксировать нарушение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения и другие.

В 2023 году общее количество комплексов достигнет порядка 650 ед.