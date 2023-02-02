Саратовская область стала пилотным регионом Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства

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Всероссийская программа по развитию молодёжного предпринимательства трека Росмолодёжь.Бизнес расширяет географию присутствия. Количество пилотных регионов программы увеличилось с 37 до 65. Развитие партнёрской сети поможет через региональных операторов напрямую выстраивать коммуникацию с местной молодёжью. Для ребят, заинтересованных в открытии своего дела, и молодых предпринимателей Саратовской области будут проходить очные мероприятия проектов программы, которые предполагают несколько направлений развития, что позволяет учесть интересы и уровень знаний в бизнес-сфере каждого участника.«Для молодёжи новых регионов включение в программу даёт несколько преимуществ. Мероприятия, где можно выступить экспертом и спикером, будут проходить на «родных» площадках, появится возможность проводить региональные события с помощью и за счёт федеральной программы. Также эксперты и предприниматели региона будут в первую очередь приглашаться к участию в проекты Росмолодёжь.Бизнес. Всё это будет способствовать формированию местного молодёжного предпринимательского сообщества и вовлечению инициативной молодёжи в бизнес-сферу», – отметил советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Олег Макаров.По данным Росмолодёжь.Бизнес, по итогам 2022 года в мероприятия программы было вовлечено более 77 тысяч человек из 89 регионов Российской Федерации. Среди ключевых направлений работы не только рост заинтересованности молодёжи в предпринимательстве, но и прокачка бизнес-компетенций, которые повышают финансовую грамотность и расширяют кругозор.Флагманским проектом программы, объединяющим молодых предпринимателей от 14 до 35 лет, является Клуб молодых предпринимателей. Он создан для тех, кто стремится масштабировать свою компанию и вывести её на новый уровень. В этом году запланировано проведение порядка 200 встреч в 65 регионах России. Помимо этого, участники Клуба смогут посетить крупные международные экономические форумы, попасть на закрытые встречи с лидерами общественного мнения, включиться в состав делегации Росмолодёжи в бизнес-миссиях по России и СНГ.А вот проект «Бизнес.Поколение» специально создан под запросы молодёжи, заинтересованной в предпринимательстве. На первом этапе здесь участники приобретают базовые бизнес-навыки, на втором – готовят бизнес-план, дорабатывают его с наставником и в итоге «защищаются» перед экспертами.Привлечь инвестиции для реализации своего проекта можно в «Инвестиционных сессиях». Это площадка для продвижения бизнес-идей и стартапов, где в финале очного этапа ребята на итоговом питчинге презентуют свои проекты перед действующими инвесторами.Особое внимание уделяется школьникам и студентам. Специально для них запущен проект «День с предпринимателем». Ребята лично знакомятся с успешным предпринимателем своего региона, посещают его производство или компанию. Из первых уст они получают ответы на волнующие их вопросы: с чего начать, как выбрать нишу, какие подводные камни могут их ждать.Всероссийский конкурс «ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» является ключевым мероприятием для молодёжного предпринимательского сообщества. Участие в конкурсе – реальный шанс заявить о себе, получить поддержку своего бизнеса и найти новых партнёров.Особое внимание в Год педагога и наставника направлено на проект «Мастерская наставников». Его участники сформировали первое в России профессиональное сообщество наставников для молодых предпринимателей.Для справки, Всероссийская программа по развитию молодёжного предпринимательства реализуется согласно п.15 Плана мероприятий Долгосрочной программы содействия занятости молодёжи на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства РФ.