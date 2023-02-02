2 февраля - День Победы в Сталинградской битве

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В преддверии памятной даты 1 февраля в театральном зале Дворца культуры «Россия» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 80-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для школьников общеобразовательных учреждений г. Саратова и ветеранов из Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Ленинского района г. Саратова. В памяти многих поколений слово «Сталинград» связано со знаменательным событием, изменившим ход как Великой Отечественной, так и Второй мировой войн.Всему миру известен подвиг защитников дома Павлова. Обыкновенное четырехэтажное здание горстка советских воинов превратила в неприступную крепость. 58 дней группа воинов под командованием сержанта Павлова отстаивала свою крепость от врагов. В период Сталинградской битвы местом самых ожесточенных боев стал Мамаев курган, защитники Сталинграда называли его главной высотой России. Здесь они дали клятву: «Ни шагу назад! Стоять насмерть! За Волгой для нас земли нет!»Все отдавали свои силы на борьбу с врагом, и те, кто воевал на фронте, и те, кто работал в тылу. Саратовская земля вошла в зону оперативного тыла Сталинградского фронта, обеспечивая его горючим, боеприпасами, минами, авиационными бомбами, артиллерийскими приборами, минометами, противотанковыми ружьями, предметами фронтового быта. 338 различных предприятий Саратова выпускали продукцию для фронта. На территории города располагалось 35 крупных оборонных предприятий. В конце августа 1942 года была проложена железная дорога Свияжск – Сталинград.Более десятка саратовских кораблей перевозили боеприпасы и оружие, а обратными рейсами вывозили раненых, эвакуированных женщин и детей. Волга для сталинградцев больше чем река, артерия жизни длиной 3700 км. Именно Волга стала спасительницей для защитников Сталинграда.2-го февраля 1943 года Сталинградская битва закончилась! Сталинградская битва длилась двести суток.В концертной программе принимали участие творческие коллективы ДК «Россия»: «Народный коллектив» хор «Душа ветерана им. С.Баклушиной» — в разные годы в состав хора входили участники ВОВ, принимавшие участие в Сталинградской, Курской битвах, битве за Москву, штурме Берлина; «Народный коллектив» группа «Офицеры запаса», «Народный коллектив» ансамбль современного эстрадного танца «Серпантин», театр эстрадной песни «Отражение»; лауреаты Международных и всероссийских конкурсов Алексей Асеев, Карина Семенюта и Павел Иванов.